Lexa se emociona ao contar que gravou música para a filha

Lexa voltou a gravar vídeos para as redes sociais após passar um delicado momento de sua vida pessoal. A cantora contou que fez uma música para sua filha, Sofia, fruto de sua união com o ator Ricardo Vianna. A pequena nasceu em 2 de fevereiro e morreu três dias após o nascimento.

"Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Hoje eu fiz a minha canção favorita”, começou.

“Hoje eu fiz uma música para a minha princesa. E fazer ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial. Todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia”, disse a cantora.