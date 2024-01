A- A+

O Carnaval de Pernambuco 2024 ganhou mais um nome na lista dos homenageados. Lia de Itamaracá junta-se a Alceu Valença e Claudionor Germano. O convite foi feito pela governadora Raquel Lyra por meio de uma chamada de vídeo e publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (4).

“É um ano especial. São seus 80 anos!”, começou Raquel na ligação. “Mas estou lhe ligando para fazer um convite especial. Pernambuco vai ter o carnaval mais bonito da sua história nesse ano e eu quero que você possa abrilhantar nosso carnaval sendo uma das nossas homenageadas”, continuou a representante do Estado.

“Queria te fazer esse convite para estar podendo colocar teu nome, fazer uma homenagem a você, pelo o que você representa para Pernambuco e para o nosso País. (...) Vamos estar sempre juntos de você, Lia, para você poder mostrar e encantar ainda mais gente do que você já fez durante sua trajetória”, completou.

Emocionada, Lia aceitou o convite. “Tá ótimo! Meu Deus do Céu!”.



Referências no Estado

Claudionor Germano e Lia de Itamaracá são Patrimônios Vivos do Estado. Alceu Valença, por sua vez, é detentor da Medalha da Ordem do Mérito Guararapes, título concedido ao artista pela sua representatividade na cultura pernambucana.

Para Cacau de Paula, secretária estadual de Cultura, os três homenageados são responsáveis por elevar e fortalecer o nome e a imagem de Pernambuco. “Quando pensamos nas vozes do Carnaval de Pernambuco é inevitável lembrar destes três artistas, nomes que representam não só a cultura popular como a música pernambucana das últimas décadas. Artistas que levam o nome do nosso Estado para todas as partes do mundo e que enchem o coração do nosso povo com canções que fazem parte da nossa história e da memória coletiva”, observou.

A presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, ressaltou que o trabalho dos artistas é um legado para a cultura. “É importante destacar que Claudionor e Lia são Patrimônios Vivos do Estado, assim como Alceu é comendador de Pernambuco, o que por si só já demonstra a força de suas artes. Neste ano, serão reverenciados pelo governo estadual como representantes da nossa cultura que merecem reconhecimento e respeito”, disse.



