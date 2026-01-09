Lia de Itamaracá comemora 82 anos com programação cultural na Ilha, neste fim de semana

A- A+

Os 82 anos da cirandeira Lia de Itamaracá serão celebrados, neste final de semana, no Centro Cultural

Estrela de Lia, em Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, com shows, atividades comunitárias e apresentação da própria artista. A entrada é franca.



A artista será homenageada, neste sábado (10) e domingo (11), com uma programação cultural de apresentações musicais, atividades infantis e o tradicional parabéns coletivono final de semana que antecede o seu aniversário, celebrado no dia 12 de janeiro.

Programação

No sábado (10), a partir das 16h a festa recebe Catarina Dee Jah, seguida por DJ Dolores & DJ Toinho, com um set dedicado a ritmos cubanos, às 17h30. No palco principal, às 19h, acontece o momento simbólico do parabéns de Lia, com bolo e celebração coletiva.



Às 20h30, a própria Lia de Itamaracá sobe ao palco acompanhada de convidados como Nega Deza, Isa Melo e Viola Luz, em um show que celebra sua trajetória e a força da ciranda. O encerramento da noite fica por conta da Orquestra Backstage, às 22h.



No domingo (11), a programação segue com atividade infantil do Chama Griô, às 11h; Cris Galvão apresenta a Sambada de Responsa ao meio-dia; e, às 15h, o DJ Vibra encerra a celebração com música e dança. A entrada para os dois dias é gratuita, com opção de venda de mesa com quatro cadeiras pelo valor de R$ 50.



Mostra

Além dos shows, a celebração se expande para a Embaixada da Ciranda, localizada nas imediações do Centro Cultural, onde será inaugurada uma pequena mostra que apresenta o passo a passo da preparação do novo álbum de Lia.



O espaço também reúne todos os títulos e honrarias recebidos pela artista ao longo de sua carreira, funcionando como um percurso de memória e reconhecimento. Uma lojinha com artigos representativos da cirandeira e de sua trajetória completa a experiência para o público.



“Eu nasci e cresci aqui na Ilha de Itamaracá, e tudo o que aprendi veio da roda, da escuta e do convívio. A ciranda me ensinou a dividir, a respeitar o tempo do outro e a entender que ninguém dança sozinho. Chegar aos 82 anos celebrando minha vida no mesmo lugar onde comecei, cercada pelo meu povo, é uma emoção muito grande. O que eu mais desejo é que essa cultura continue viva, passando de mão em mão, de geração em geração, porque a ciranda não é só música: é memória, é identidade e é resistência”, celebra Lia.



A programação de aniversário também marca o início do calendário de verão do Centro Cultural Estrela de Lia. Nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, sempre aos sábados, acontecem os Ensaios de Carnaval, quando Lia recebe convidados para rodas de ciranda e apresentações especiais, mantendo viva a tradição e preparando o público para o carnaval na Ilha de Itamaracá.



Sobre a artista

Reconhecida como a mais célebre cirandeira do Brasil, Lia nasceu e sempre viveu na Ilha de Itamaracá. Ainda criança, começou a participar das rodas de ciranda que marcariam sua trajetória.



Antes do reconhecimento artístico, trabalhou como merendeira em uma escola pública da ilha. Sua projeção começou nos anos 1960, quando versos cantados por ela foram incorporados por Teca Calazans à ciranda que popularizou seu nome nacionalmente.



O primeiro disco, A Rainha da Ciranda, foi lançado em 1977. A partir dos anos 1990, Lia ampliou sua projeção no cenário cultural brasileiro, com destaque para a participação no Abril Pro Rock, em 1998. Em 2000, lançou o álbum Eu Sou Lia, distribuído também na França, e, no ano seguinte, apresentou sua ciranda em Paris.

Lia de Itamaracá | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Sua presença no audiovisual inclui participações em Recife Frio e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Em 2019, o álbum Ciranda Sem Fim foi eleito um dos melhores do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).



Reconhecida oficialmente como Patrimônio Vivo de Pernambuco, título concedido pelo Governo do Estado para proteger, valorizar e garantir a transmissão dos saberes de mestres e mestras da cultura popular, Lia de Itamaracá tem dedicado os últimos anos à participação em festivais, encontros formativos e ações culturais

voltadas ao repasse de sua experiência às novas gerações.



Sua trajetória também foi reconhecida nacionalmente com a Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura, e, em 27 de agosto de 2019, com o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pelos serviços prestados à cultura de Pernambuco e do Brasil. Internacionalmente, foi definida como “diva da música negra” pelo The New York Times.



Em 2023, integrou a lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, segundo a Bantumen; e, no carnaval de 2024, foi celebrada como enredo por duas escolas de samba: Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e Nenê de Vila Matilde, em São Paulo.



Novo álbum

Paralelamente às celebrações em Itamaracá, a cirandeira vive um momento de intensa produção artística com o lançamento do álbum Pelos Olhos do Mar, gravado em parceria com a cantora Daúde. O disco reúne releituras e canções inéditas assinadas por nomes como Emicida, Céu, Russo Passapusso e Karina Buhr, e

transita por matrizes sonoras como ciranda, coco de roda, bolero, samba, jazz e maracatu.



Concebido a partir da intuição e da afinidade artística entre as duas intérpretes, o trabalho afirma a centralidade da música negra e do feminino, além de prestar homenagens a mestres e mestras da cultura popular. Após o lançamento e apresentações recentes em São Paulo, Lia e Daúde preparam uma turnê pelo

Nordeste este ano.



*Com informações da assessoria



PROGRAMAÇÃO:



SÁBADO

16h – Catarina Dee Jah

17h30 – DJ Dolores & DJ Toinho – Ritmos Cubanos

19h – Parabéns de Lia

20h30 – Lia de Itamaracá e convidados (Nega Deza, Isa Melo, Viola Luz…)

22h – Orquestra Backstage



DOMINGO

11h – Atividade infantil Chama Griô

12h – Cris Galvão – Sambada de Responsa

15h – DJ Vibra



SERVIÇO:

Celebração pelos 82 anos de Lia de Itamaracá

Quando: Sábado (10), a partir das 16h. Domingo (11), a partir das 11h.

Onde: Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá.

Entrada gratuita

