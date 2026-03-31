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HOMENAGEM

Lia de Itamaracá recebe Diploma Bertha Lutz em cerimônia de homenagem no Senado Federal

A indicação de Lia foi feita pela senadora Teresa Leitão, como forma de reconhecer legado de impacto social

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Senadora Teresa Leitão e Lia de ItamaracáSenadora Teresa Leitão e Lia de Itamaracá - Foto: Mariana Leal

Lia de Itamaracá recebeu na manhã desta terça-feira (31), o diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, honraria concedida a personalidades que se destacam na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gênero no Brasil. A cerimônia de entrega foi realizada pelo Senado Federal.

Nesta edição, foram homenageadas 15 personalidades, entre elas estão  Lia de Itamaracá e a atriz Laura Cardoso.

A indicação  de Lia foi feita pela Senadora Teresa Leitão. Segundo a senadora, sua escolha ultrapassa a dimensão artística e reconhece um legado de impacto social e cultural representado pela artista.

“Lia tornou-se referência em debates sobre gênero, identidade, cultura e território, sendo frequentemente convidada a participar de eventos, projetos educativos e iniciativas culturais que promovem a valorização das mulheres, o respeito à diversidade e a igualdade de direitos”, afirmou.

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Na declaração, Teresa também destacou a importância do legado construído por Lia.

“Sua trajetória inspira gerações de mulheres artistas e lideranças comunitárias, reforçando a importância da ocupação feminina nos espaços culturais, sociais e políticos”.

Patrimônio Vivo de Pernambuco, a cantora, compositora e mestra da cultura popular pernambucana, Lia de Itamaracá é reconhecida como o maior nome da ciranda do país. 

O prêmio, que leva o nome de Bertha Lutz, bióloga, diplomata e uma das principais lideranças femininas do país, tem como objetivo reconhecer trajetórias que ampliam a participação feminina na vida pública e contribuem para a transformação social.  

 

*Com informações da assessoria de imprensa

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