Carnaval 2024 Lia de Itamaracá e Chico Science serão os homenageados do Carnaval do Recife em 2024 João Campos, prefeito do Recife, anunciou os dois nomes pelas redes sociais, nesta sexta-feira (20)

Lia de Itamaracá, que completará 80 anos em 2024, será homenageada no próximo Carnaval do Recife. Além da cirandeira, a festa também vai celebrar a memória do cantor Chico Science, que morreu em 1997.

“Viemos até o Marco Zero para anunciar os dois homenageados do Carnaval do Recife do próximo ano. Será o maior carnaval da história e esse solo em que estamos pisando vai estar lotado de gente. Vamos homenagear Chico Science, em memória, e Lia de Itamaracá, a maior cirandeira que o nosso estado já viu”, anunciou o prefeito do Recife, João Campos, nesta sexta-feira (20), em seu perfil no Instagram.

Acompanhado pelo secretário de Cultura, Ricardo Mello, e pelo presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, o prefeito falou sobre os dois nomes escolhidos. “Ela [Lia] é uma mulher negra, de atitude, e que completará 80 anos no ano que vem. Chico é o grande ícone do Manguebeat, movimento que completa 30 anos e, por incrível que pareça, ele ainda não tinha sido homenageado no Carnaval do Recife", disse.

