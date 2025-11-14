A- A+

Música Lia de Itamaracá e Daúde lançam o single duplo "Quem é? / A Galeria do Amor" Após lançarem "Florestânia", primeiro aperitivo do aguardado álbum, artistas apresentam single duplo que celebra as diferentes facetas do amor

Lia de Itamaracá e Daúde disponibilizaram, nesta sexta-feira (14), em todas as plataformas de música, mais uma provinha do aguardado álbum "Pelos olhos do mar – Lia & Daúde Daúde & Lia", desta vez com o single duplo "Quem é? / A Galeria do Amor".



Desde 2023, as duas se apresentam juntas em várias cidades do Brasil e esse encontro receberá um merecido registro no novo álbum, que tem lançamento previsto para 27 de novembro. Antes, as duas já haviam lançado "Florestânia", primeiro aperitivo do disco disponibilizado.

Ouça:

Sobre o single duplo

Com produção de Pupillo e Marcus Preto, o lançamento reafirma a força criativa de duas artistas que, a partir de trajetórias distintas, se encontram em um mesmo espaço para navegar entre a música brasileira em toda a sua amplitude de tradições e modernidades.

Originalmente um sucesso na voz de Silvinho, Lia de Itamaracá conheceu “Quem é?” pela regravação de Agnaldo Timóteo. Por outro lado, foi Daúde a dar vida a regravação do clássico “A Galeria do Amor”, composta pelo próprio Timóteo.

A faixa que dá nome ao álbum lançado pelo cantor em 1975 foi escrita em forma de celebração a “gente que é gente e se entende”, da Galeria Alasca, boate em Copacabana considerada um local de encontro entre homens gays, muitas vezes não assumidos, nos anos 1970.



As canções abordam o amor em seus múltiplos territórios: o amor que sofre, o que liberta e o que resiste. As faixas, que agora chegam como um single duplo, revelam novas camadas da expressividade de Lia de Itamaracá e reafirmam a entrada de Daúde em direção a novos horizontes.

Capa do Single duplo "Quem é? / A Galeria do Amor", de Lia de Itamaracá e Daúde

Encontro musical

A interação das duas artistas, a princípio improvável, foi orquestrada por Beto Hees, empresário de Lia há quase três décadas. Foi ele quem propôs que suas vozes dividissem um mesmo espaço sonoro, e viu nascer uma química imediata.

“Lia sempre esteve no meu imaginário, através das minhas tias. Mas eu nunca poderia imaginar que, ao longo da minha carreira, estaríamos juntas formatando um trabalho lindo e potente”, comenta Daúde sobre o encontro com Lia de Itamaracá para a gravação do novo trabalho.

“Eu conhecia Daúde pela televisão. Um dia, viemos para o Rio e eu consegui a oportunidade de me encontrar com ela. Chegou o meu dia, como eu dizia. Foi um encontro maravilhoso, bacana, e ficamos até hoje. Ela é uma menina amada, amiga, e nós trabalhamos muito bem com a música e nos damos muito bem”, recorda Lia.

Sobre o repertório

A escolha das músicas não é apenas estética: é política e afetiva. Lia, que há décadas carrega a bandeira da ciranda como símbolo de coletividade e tradição pernambucana, e Daúde, que traz o frescor da negritude moderna à MPB, constroem juntas uma narrativa sobre encontros e continuidade.

“Ela diz que canta ciranda, mas Lia canta outras coisas. O CD tem a possibilidade de mostrar outras faces dela, de cantora que canta bolero, mas que também canta canções que divide com outros artistas”, reflete Daúde.

Ficha técnica:

A Galeria do Amor:

Voz: Daúde

Piano Rhodes: Zé Ruivo

Guitarra: Pedro Baby

Autor: Agnaldo Timóteo

Quem é?:

Voz: Lia de Itamaracá

Bateria e percussão: Pupillo

Baixo: Fabio Sá

Teclados: Zé Ruivo

Guitarra: Pedro Baby

Trombones e trompetes: Antonio Neves

Autores: Silvinho & Maurílio Lopes

Produzido por Marcus Preto e Pupillo

Direção artística: Marcus Preto

Direção musical: Pupillo

Técnico de gravação: Thiago “Big” Rabello

Assistente de gravação: Victor Nery

Mixagem: Guigo Berger

Masterização: Fili Filizzola

Produção executiva: Beto Hees (Centro Cultural Estrela de Lia) e Pamela Gopi (Jequitibá Cultural)

Assistente de produção: Giovanna Fiocco

Pinturas: Manuela Navas

Projeto gráfico: Alexandre Calderero



*Com informações da assessoria

