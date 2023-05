Lia de Itamaracá ganha nova exposição em Pernambuco; saiba onde

A- A+

A cirandeira Lia de Itamaracá, que completa 80 anos de vida em janeiro e, por isso também tem sido celebrada desde já, vai ser contemplada em mais uma mostra, aberta nesta sexta-feira (26). Trata-se da "Ciranda no Mundo", que ocupará a Embaixada da Ciranda em Itamaracá, Litoral Norte do Estado.



Com acesso gratuito, a exposição, com assinatura na direção artística de Lia Letícia e curadoria de Beto Hess, tem como mote a história de Lia, com imagens diversas de sua trajetória na Ciranda.





Crédito: Ytallo Barreto



Realizada pelo Centro Cultural Estrela de Lia - espaço guardião da memória da cirandeira pernambucana - junto à mostra também vai acontecer a oitava edição do projeto Cineclube "O Canto da Sereia".





Sob o incentivo do Funcultura Audiovisual de Pernambuco, o evento foi idealizado pelo fotógrafo Ytallo Barreto. O foco serão obras que exploram sabedorias transmitidas por meio da ancestralidade e da espiritualidade.



"Vocalise I e II", com música de Mateus Aleluia e fotos de Mário Cravo Neto (SP), além de "Paraquedas", de Meujaela Gonzaga (PE) e "O Tambor Mandou me Chamar", de Márcio Cruz (SP/Londres) são algumas das obras que integram a programação do Cineclube, cuja estreia acontece no mesmo dia da mostra, às 19h.

Celebrações a Lia de Itamaracá

A mostra "A Ciranda no Mundo" é mais uma dentre outra diversidade de celebrações à cirandeira Lia de Itamaracá, antecipando a festa das suas oito décadas de vida.



A "Ocupação Lia de Itamaracá", por exemplo, segue em cartaz no Recife, no Paço do Frevo - após ter passado pelo Itaú Cultural, em São Paulo. Recentemente duas escolas de samba, a Império da Tijuca (RJ) e a Nenê de Vila Matilde (SP) anunciaram os temas dos desfiles para o Carnaval 2024: Lia de Itamaracá.



Crédito: Ytallo Barreto

E o músico americano Jon Batiste, fã declarado de Lia, convidou a cirandeira para uma participação especial nos shows realizados por ele no País. Aliás, imagens das apresentações também integram a mostra em Itamaracá.

Serviço

Mostra "A Ciranda no Mundo" em celebração a Lia de Itamaracá



Quando: abertura sexta-feira (26), 17h

Onde: Embaixada da Ciranda, em Itamaracá



Acesso gratuito



Cineclube "O Canto da Sereia"



Quando: sexta-feira (26), 19h

Onde: Embaixada da Ciranda, em Itamaracá



Acesso gratuito

