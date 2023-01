A- A+

CULINÁRIA Lia de Itamaracá, Nara Couto e Luísa Sonza são as convidadas da semana de "Uma Senhora Panela" Chef pernambucana prepara, em única panela de barro, moqueca de peixe e cascona de aratu para convidadas que cantam ao final do programa

Nesta sexta-feira (13), o terceiro episódio de “Uma Senhora Panela”, atração inédita do GNT, comandada por Carmem Virgínia, chef pernambucana e criadora de conteúdo digital, conta com a compositora e cantora Lia de Itamaracá, e a multiartista Nara Couto. Nele, Carmem Virginia fará em sua panela de barro a versão pernambucana da moqueca de peixe, com direito a revelar às suas convidadas o segredo que faz com que o sabor da receita fique ainda mais gostoso. Durante uma agradável conversa, a chef também irá falar sobre ancestralidade, arte e culinária.

Já o quarto episódio da atração, exibido na sequência, conta com a presença de Luísa Sonza. A convidada vai aprender a fazer uma adaptação da casquinha de aratu, uma das delícias das praias do Nordeste, num papo gostoso, recheado de risos e troca de afeto. Carmem vai revelar a cantora porque transformou a tradicional casquinha em uma versão expandida, para servir a todos. Após cada convidado provar o prato e fazer suas considerações, eles cantam.



“Uma Senhora Panela” vai ao ar às sextas, em episódios duplos, às 21h30 e às 22h, no GNT. A atração tem direção de Dea Ferraz, roteiro assinado por Adalberto Neto, direção musical de Zé Ricardo, produção do Casinha Produções, produção executiva de Marcelo Barreto e Pollyanna Melo.

