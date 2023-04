A- A+

CLUBE DE LEITURAS Lia de Itamaracá participa de bate-papo na Livraria do Jardim, Centro do Recife Cirandeira é a convidada do Clube de Leitura Floriterárias neste sábado (15), na Boa Vista

A cirandeira Lia de Itamaracá participa de bate-papo com o recifense Clube de Leitura Floriterárias, neste sábado (15), na Livraria do Jardim, espaço localizado no complexo Varejão do Estudante, na Boa Vista, Centro da cidade.



A programação, gratuita, tem início a partir das 14h e ao final Lia fará sessão de autógrafos do livro "Lia de Itamaracá".



A obra, aliás, escritar pelo jornalista jornalista Marcelo Henrique de Andrade, conta a história da cirandeira pernambucana a partir de depoimentos da própria Lia, de familiares e de artistas que relembraram o início de sua carreira na década de 1970.



Na ocasião do bate-papo, discussões e impressões acerca do livro serão trocadas com Lia e com Marcelo Henrique.

Serviço

Bate-papo com Lia de Itamarcá, no Clune de Leitura Floriterárias



Quando: Sábado (15), a partir das 14h

Onde: Livraria do Jardim (Varejão do Estudante)



Acesso gratuito



Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Informações: 2123-5853

Instagram: @livrariadojardim



