MÚSICA Lia de Itamaracá participa de shows de Jon Batiste em SP e no Rio; veja vídeos Há um mês, Jon Batiste tinha expressado o desejo de tocar com a cirandeira

O músico e cantor estadunidense Jon Batiste convidou a cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá para apresentações no C6 Fest, festival de música que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo no último final de semana.

Na sexta-feira (19), em show no Rio de Janeiro, Lia cantou quatro músicas com a banda de Jon Batiste, encerrando o show do artista vencedor do Grammy de álbum do ano em 2022. A pernambucana performou "Janaína", "Quem me deu foi Lia", "Meu São Jorge" e "Mamãe Oxum".



Há um mês, Jon Batiste tinha expressado o desejo de tocar com a cirandeira pernambucana. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o estadunidense foi questionado se gostaria de se apresentar com Anitta; na ocasião, o músico afirmou que queria tocar com Lia.

Nas redes, Lia respondeu aceitando o "convite" de Batiste: “Ai mamãe… Também não vejo a hora desse encontro acontecer @jonbatiste. Estou aguardando ansiosamente por esse dia”.





Que conexão forte essa de @JonBatiste com @LIADEITAMARACA. O músico norte-americano vencedor do Grammy e a lendária cirandeira e Patrimônio Vivo de Pernambuco se encontraram no @c6fest.



Assisti o show do @JonBatiste no Rio de Janeiro e estou encantada com tanto talento, carisma e respeito com os brasileiros. Que show incrível e acolhedor. Assistir Jon e @LIADEITAMARACA juntos no palco foi como ganhar um abraço pic.twitter.com/T8WNhtZog7 — LUMA MOTTA (@eulumamotta) May 20, 2023

Outro dia o Jon Batiste disse que não sabia quem era a Anitta mas que queria conhecer a Lia de Itamaracá. Ontem ele conseguiu: pic.twitter.com/3b9asCLy7l — Andre (@twittndre) May 21, 2023

