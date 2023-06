Lia de Itamaracá recebe Troféu Tradições UBC, em São Paulo, com show especial; veja fotos

A- A+

Lia de Itamaracá foi homenageada, na noite desta terça-feira (6), pela União Brasileira de Compositores. Em cerimônia realizada na Casa de Francisca, em São Paulo, a cirandeira pernambucana recebeu o Troféu Tradições UBC.

A cantora Paula Lima, que é diretora presidente da UBC, foi que entregou o troféu nas mãos de Lia. "Esse ano é uma grande honra e alegria nos reunirmos para celebrarmos a vida e a obra da nossa rainha da ciranda, Lia de Itamaracá. A única de 22 filhos a se dedicar à música, e desde jovem, esteve envolvida com as manifestações culturais de sua região", disse.

Além da entrega simbólica da homenagem, a noite contou com um show especial. Artistas que dialogam com a obra de Lia subiram ao palco para reverenciá-la. A primeira foi Teresa Cristina, que dedicou "Senhora das Águas", música de sua autoria, para a cirandeira.



O rapper Rincon Sapiência apresentou um dueto com Lia, cantando "Moça Namoradeira", faixa que já havia gravado com um sample da música original da cantora. Daúde, parceira constante da pernambucana, dividiu com ela "Moreninha do dente de ouro", "Dá-lhe Manoel" e "Aréia".

Lia e sua banda levaram para o show canções como "Desde Menina", "Mamãe Oxum", "Meu São Jorge" e "Quem me deu foi Lia". No final, ela reuniu seus três convidados para cantarem juntos "Mar de Fogo". Na plateia, estavam presentes artistas como a forrozeira Anastácia e Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga.

"Eu venho levando essa ciranda de Pernambuco para todo Brasil e para o mundo há 50 anos. Vou fazer 80 no ano que vem, é muita estrada. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo", afirmou Lia.

