Lia de Itamaracá será celebrada no derradeiro "Ensaios de Carnaval"

A derradeira noite do tradicional "Ensaios do Carnaval", do cantor e compositor pernambucano André Rio, recebe no próximo sábado, 4 de fevereiro, a cirandeira Lia de Itamaracá.

Lia será homenageada da noite, que vai contar também com Silvério Pessoa, Maestro Forró, Nonô Germano e Ed Carlos, entre outros convidados.





A festa acontece na sede do Galo da Madrugada, localizada no Bairro de São José, e começa a partir das 18h. O Bloco das Ilusões fica a cargo da abertura da noite.



Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada), e podem ser adquiridos no Sympla e também na sede do Galo.

Serviço

Ensaios do Carnaval - Ano 15

Sábado, 4 de fevereiro, a partir das 18h

Homenageada da noite: Lia de Itamaracá

Convidados: Silvério Pessoa, Nonô Germano, Maestro Forró, Benil, Rogério Rangel, Beto Café, Ed Carlos, Thiago Kehrle, Ava Guimarares e Banda Kukukaia

Ingressos, no Sympla ou na sede do Galo

R$ 50 (inteira)//R$ 25 (meia-entrada) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas)



Rua da Concórdia, 984, bairro de São José

Informações: (81) 3224-2899

