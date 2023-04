A- A+

Carnaval 2024 Lia de Itamaracá será enredo de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo Império de Tijuca e Nenê de Vila Matilde farão homenagens à cirandeira no próximo ano

Lia de Itamaracá será enredo de duas escolas de samba. A Império de Tijuca, do Rio de Janeiro, e a Nenê de Vila Matilde, de São Paulo, escolheram homenagear a artista pernambucana no carnaval de 2024.

A história de Lia vai desfilar pela Marquês de Sapucaí, com a Império da Tijuca, pelas mãos do carnavalesco Júnior Pernambucano. O texto é do jornalista Rodrigo Hilário, também pernambucano.

“Cirandando a Vida de Lá e pra Cá! Sou Lia, Sou Nenê, Sou de Itamaracá” é o tema na Nenê de Vila Matilde. O responsável é o carnavalesco Fábio Gouveia.



“Uma história preta, que ganhou o mundo, uma caminhada de lágrimas e sorrisos, onde à superação se materializou em imortais cirandas, compostas à beira do mar, cantadas para Yemanjá”, afirma a escola em seu anúncio.

Veja também

Evento Dublador do Kratos, de "God of War", participa de "Game Lovers" no Shopping Guararapes; saiba mais