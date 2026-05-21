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AUDIOVISUAL História de Lia de Itamaracá será retratada em série de seis episódios O episódio piloto de "Maria Madalena - Lia de Itamaracá" já começou a ser filmado em Pernambuco

A trajetória de Lia de Itamaracá será revisitada em uma série audiovisual. O piloto de “Maria Madalena - Lia de Itamaracá” começou a ser filmado nesta semana, na praia de Jaguaribe, em Itamaracá.

Realizado com recursos do Funcultura Audiovisual, o episódio servirá para a equipe da Ciranda Produções buscar patrocínio para a gravação da obra. A ideia, segundo a assessoria de imprensa do projeto, é que a produção tenha seis episódios de 23 minutos.

Com direção da cineasta Lia Letícia e do produtor Beto Hees (empresário da cantora há 30 anos), a série deve misturar documentário e ficção para contar a história de Maria Madalena Correia do Nascimento. Os realizadores pretendem mostrar ao público a mulher por trás do mito.



A série vai acompanhar a icônica cirandeira pernambucana desde a infância marcada pela pobreza até o reconhecimento alcançado no Brasil e internacionalmente. Para isso, a narrativa vai trazer relatos íntimos da artista, encenações ficcionais com atores e atrizes, imagens de arquivo e performances musicais conduzidas pela própria Lia.

A artista escolheu sua sobrinha Maria Salete - que carrega o apelido de Preta - e a filha dela, Pietra Victória, de 3 anos, para interpretá-la na infância e no começo da vida adulta. Cada episódio da série será guiado por uma música, uma lembrança e um espaço simbólico da Ilha de Itamaracá.

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