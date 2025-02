A cirandeira Lia de Itamaracá recebe título de Doutor Honoris Causa pela universidade Uninassau

A- A+

Na próxima sexta-feira (21), o Uninassau - Centro Universitário Maurício de Nassau concede o título de Doutor Honoris Causa à artista Lia de Itamaracá.

O título é concedido a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, e Lia de Itamaracá é uma das principais referências da cultura popular do Estado e do Brasil.

A sessão solene acontece às 16h no auditório Capiba, localizado no bloco B do Centro Universitário, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Sobre Lia

Aos 81 anos, a cantora e compositora Lia de Itamaracá resguarda a tradição da ciranda em sua arte. Com carreira de renome, a artista nascida na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, enfatiza as possibilidades dentro de sua trajetória artística, incentivando a cultura pernambucana:

"Eu quero ver aonde posso chegar, estou pronta para tentar novos caminhos, continuar divulgando a cultura de Pernambuco e fortalecendo a vida das mulheres", disse Lia.

Na mesma cerimônia, também haverá a entrega Comendas Maurício de Nassau para Fábio Sotero, presidente da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe) e da Nação Aurora Africana, o ator, bailarino e historiador pernambucano, Otacílio Cabral.

Os títulos serão entregues pelo CEO do grupo Ser Educacional, mantenedor da Uninassau, Jânyo Diniz. “Esta é uma forma de reconhecimento não apenas da trajetória como também pelo compromisso com a valorização da cultura em suas mais diversas formas", comentou o empresário.

