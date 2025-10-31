A- A+

MÚSICA "Florestania": Lia de Itamaracá e Daúde lançam primeiro single de novo álbum em conjunto Na gravação, as vozes das cantoras se uniram às percussões do músico Pupillo, ex-Nação Zumbi

“Florestania” é o primeiro single de “Pelos olhos do mar”, novo álbum de Lia de Itamaracá em parceria com a baiana Daúde. A música chega nesta sexta-feira (31) às plataformas de streaming.

A faixa une as percussões do pernambucano Pupillo, ex-Nação Zumbi, às vozes das cantoras. Composição de Céu e Russo Passapusso, a letra é uma espécie de oração moderna pela terra, floresta e pelos povos que nelas habitam.



“Pelos olhos do mar” será lançado pelo Selo Sesc. Com um repertório que navega entre inéditas e releituras, o disco traz ainda participações de nomes como Emicida, Chico César, Karina Buhr.



*Com informações da assessoria de imprensa

