A- A+

Cultura Popular Lia do Coco é homenageada com documentário, em Igarassu, nesta quinta (30) Artista dedicou mais de 50 anos à cultura popular; culminância dos eventos da Consciência Negra é nesta quinta-feira (30), às 17h, em frente ao prédio da prefeitura

Marcando a culminância dos eventos da Consciência Negra promovidos pela Prefeitura de Igarassu, nesta quinta-feira (30), às 17h, em frente ao prédio da prefeitura, localizado no Sítio Histórico, será exibido o documentário sobre a Lia do Coco.



O evento contará, ainda, com apresentações culturais como o Maracatu Dragão Devorador, o grupo Recrearte, o afoxé Omulufã e diversos artistas que participaram do documentário, como a neta de Lia do Coco, Ana Júlia.

Lia do Coco nasceu em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, mas era considerada "filha" de Igarassu e dedicou mais de 50 anos de sua vida à arte. A cantora morreu aos 73 anos, em 2021.

Projeto de Lei

Durante a celebração, a prefeita professora Elcione Ramos encaminha para a Câmara Municipal o Projeto de Lei de Salvaguarda, que institui o patrimônio vivo de Igarassu. A trajetória de Lia do Coco é uma das inspirações do PL de iniciativa do executivo municipal.

Veja também

Teatro Musicais sobre Ney Matogrosso e Silvio Santos em cartaz no Teatro RioMar, em janeiro