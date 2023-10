A- A+

CARNAVAL 2024 Lia será a homenageada do Carnaval de Itamaracá em 2024 Cirandeira também havia sido anunciada como homenageada do Carnaval do Recife

Preste a celebrar oito décadas de existência - em janeiro próximo - a cirandeira Lia de Itamaracá foi anunciada (também) como a homenageada do Carnaval da Ilha de Itamaracá, Litoral Norte pernambucano.



Lia já havia sido anunciada como o nome celebrado da Folia de Momo do Recife, em 2024, ao lado de Chico Science. Além disso, a cirandeira será tema de enredo no desfile de escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo - respectivamente nas agremiações Império da Tijuca e Nenê de Vila Matilde.





O anúncio da homenagem em Itamaracá foi deito durante a realização da 4 ª Conferência Municipal de Cultura da Ilha de Itamaracá, nesta segunda-feira (31), ocasião que contou com a presença da "Rainha da Ciranda".





