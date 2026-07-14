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COPA DO MUNDO Liam Gallagher discute com brasileiro no X após crítica a "Wonderwall" na Copa: "Otário" "Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis" ironizou internauta brasileiro

Liam Gallagher, do Oasis, se envolveu em uma discussão com um brasileiro no X, após uma crítica à escolha de Wonderwall como música da Inglaterra nos jogos da Copa do Mundo.

Um dos principais momentos que envolvem celebrações após vitórias no torneio é a cantoria do clássico do Oasis, quando torcedores e jogadores se unem para entoar o hit. No entanto, a escolha desagradou alguns.

"Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo", escreveu um brasileiro em sua conta no X.

Ao ver a postagem, Gallagher, um grande usuário da rede social, respondeu: "Imagina se isso não tem p**** nenhuma a ver com você, seu otário", rebateu.

IMAGINE it if having fuck all to do with you ya SPUNKBUBBLE — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 13, 2026

Um usuário comentou que seria "perfeito" se, na verdade, a música fosse We Are The Champions, do Queen. Em contrapartida, outro saiu em defesa do grupo: "Os irmãos Gallagher do Oasis saíram da classe baixa trabalhadora de Manchester, na Inglaterra São mais identificados com os torcedores pobres e amantes do futebol que qualquer outra banda inglesa. É justa essa conexão com a torcida."

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