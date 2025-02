A- A+

liam payne Morte de Liam Payne: Argentina retira acusações contra amigo empresário e dois funcionários de hotel Artista morreu em 16 de outubro após cair da sacada do quarto do CasaSur Palermo, em Buenos Aires

As autoridades argentinas retiraram as acusações contra o empresário Roger Nores e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo na investigação sobre a morte de Liam Payne, ex-vocalista do One Direction.

Um painel de juízes do Tribunal de Apelações da Argentina "absolveu" os trio numa decisão judicial protocolada na noite desta quarta-feira e obtida pela revista Rolling Stone.

"Que bom que isso finalmente acabou" disse Nores à revista.

"Estou feliz que agora poderei viajar para o Reino Unido e me despedir do meu amigo"

