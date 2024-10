Liam Payne: cantor que alcançou uma fama precoce com o One Direction

A- A+

O cantor britânico Liam Payne, morto em Buenos Aires, com apenas 31 anos, conheceu a fama muito jovem como membro do grupo anglo-irlandês One Direction, um sucesso entre os adolescentes desde sua criação, em 2010. Após o término do grupo, Liam tentou carreira solo, enquanto lutava contra o seu vício em álcool.

Junto de Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Harry Styles, Liam Payne vendeu mais de 70 milhões de discos com One Direction, em apenas seis anos de banda.Em outubro de 2016, os membros do grupo criado em 2010 anunciaram uma pausa indefinida, e desde então nunca voltaram a se reunir em um palco ou estúdio.

O grupo, que tinha um estilo pop suave, lançou seu quinto e último álbum, Made in the A.M. neste mesmo ano de 2016.

Payne, nascido em Wolverhampton, cidade com um time na Premier League inglesa, em 1993, conheceu a fama logo na adolescência, quando se inscreveu, pela segunda vez, aos 16 anos, para o reality show britânico "The X Factor" para novos talentos musicais, em 2010.

Na audição para o programa, os jurados decidiram que Liam, Louis, Niall, Zayn e Harry se sairiam melhor juntos em uma boyband, batizada de One Direction. Em apenas seis anos de história e popularidade, os cinco membros tiveram o foco da mídia, muito queridos, principalmente, pelo público feminino.

Cada movimento que faziam era meticulosamente acompanhado por suas fãs.No entanto, em 2015, Zayn Malik decidiu sair do grupo, o que abalou milhares de fãs. Após a saída de Malik, a banda continuou por um ano como quarteto até a pausa.



Carreira solo

A partir de então, Liam começou uma carreira solo, que fez menos sucesso que seus outros ex-companheiros de banda como Harry Styles ou Louis Tomlinson. Com seu primeiro single, "Strip That Down", chegou a alcançar a terceira posição de vendas no Reino Unido, antes de lançar seu primeiro e único álbum solo, "LP1", em 2019.

Em 2023, o cantor anunciou estar trabalhando em um segundo álbum, cujo primeiro single, "Teardrops", saiu em março deste ano.

Liam havia publicado um vídeo no Snapchat poucas horas antes de sua morte no qual falava que "estava um dia lindo aqui na Argentina". Nos últimos anos, o cantor falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo e os problemas procedentes da fama.

Em um vídeo de 2023 publicado no YouTube, Liam disse que passou um tempo em um centro de reabilitação e falou sobre seus esforços para deixar de beber.

"Virei alguém que eu não conhecia. E tenho certeza de que vocês também não reconhecem", disse ele no vídeo.

"Estava lutando"

Segundo o tabloide britânico MailOnline, que falou com um dos amigos de Liam Payne, o cantor "estava lutando, ele só queria ser uma boa pessoa. É uma tragédia terrível. Ninguém pode acreditar. Ele tinha o mundo, trabalhou muito duro, mas não pôde superar a sua dor".

Pouco antes da sua morte, ao cair do hotel, uma ligação para o número de emergências da capital Argentina "informava sobre um homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool".

Em 2018, a separação da mãe de seu filho, Cheryl Cole, ex-membro da girlband Girls Aloud, não ajudou o cantor a superar seus problemas com drogas.

Sua agitada vida romântica estava longe de ser um mar de rosas. A ex-namorada de Liam Payne, Maya Henry, quem namorou de 2019 a 2021, acusou o cantor de abusos, o que fez com que a modelo sofresse muitos insultos nas redes sociais após a morte da celebridade.

Liam Payne ficará marcado na história como membro do grupo que teve sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life", "Midnight Memories", "Night Changes", entre outros. Além de fazer parte da adolescência de muitos jovens da geração Z, cujos quartos eram repletos pôsteres da tão amada One Direction.

