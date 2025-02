A- A+

CELEBRIDADES Liam Payne: ex-noiva revela que ele "fumou heroína e mandou mensagens de cunho sexual para fãs" Maya Henry falou sobre a morte do seu ex pela primeira vez quatro meses após sua morte

A ex-noiva de Liam Payne, Maya Henry, falou sobre a morte do seu ex pela primeira vez, quatro meses após o ocorrido. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, ela afirma que o cantor teria usado heroína e enviado mensagens de cunho sexual para fãs. A modelo de 23 anos disse que amava Liam "muito", mas que ele ficava "irreconhecível" enquanto estava sob efeito de drogas. Ela se colocou em "situações inseguras e prejudiciais" durante o processo de luta do cantor contra o vício. Eles namoraram por três anos antes de cancelar o noivado, em 2022.

Falando à revista The Rolling Stone, Maya disse: "Inicialmente, foi o uso de drogas e os vícios que nos separaram. Qualquer um que já tenha estado com um viciado entende o quão difícil isso é. Embora eu o amasse profundamente, ele fez coisas que me machucaram de maneiras que nunca entenderei completamente, e ele continuou a me machucar anos depois que terminamos."a





Segundo uma fonte citada no artigo, Maya não sabia totalmente do uso de drogas por Liam até perto do fim do relacionamento.

— Era normal para Liam usar cocaína, cetamina, MDMA e pílulas farmacêuticas (Xanax e analgésicos). Então ele começou a fumar heroína.

Maya afirmou que esperava que cada incidente relacionado às drogas fosse um "chamado de atenção" para ele e que ela tentou estar lá para ajudar a "consertar as coisas". Fontes próximas ao cantor afirmaram à Rolling Stone que seu comportamento era "volátil", alegando que ele estava "procurando drogas, enviando mensagens de texto sensuais para fãs e contratando acompanhantes".

— Eu sabia que havia partes dele com as quais ele estava lutando, partes de sua identidade que ele não estava pronto para enfrentar completamente, mesmo dentro do nosso relacionamento — falou Maya.

Após a morte de Liam, Maya se tornou alvo de ataques online. Fãs e críticos a culparam da morte de Payne. Dias antes de sua morte, ela instruiu advogados a emitir uma carta de cessação e desistência ao astro pop após acusá-lo de contatá-la repetidamente. Poucos dias antes de sua morte, Maya acusou o cantor de entrar em contato obsessivamente com seus amigos e familiares, incluindo sua mãe, Azteca Henry.

O ex-vocalista do One Direction Liam Payne foi encontrado morto no dia 16 de novembro de 2024 no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires. O cantor, que tinha 31 anos, morreu após cair do terceiro andar do prédio no pátio interno do hotel, no bairro Palermo. Agentes da polícia foram ao hotel após receberem uma ligação para o 911 (serviço de emergência) relatando um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. O serviço de emergência local (Same) confirmou a morte.

