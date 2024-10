Liam Payne: polícia faz operação em busca de eletrônicos em hotel que músico caiu

A- A+

A polícia de Buenos Aires realizou, na noite desta quarta-feira, 23, uma operação de busca e apreensão no hotel em que Liam Payne, ex-integrante do grupo britânico irlandês One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, no bairro Palermo

Segundo o TMZ, os policiais estavam à procura de registros eletrônicos e em papel após a morte do cantor, que caiu do terceiro andar do hotel CasaSur.

A operação também tinha como objetivo encontrar o empregado do hotel que os investigadores suspeitam que teria vendido substâncias ilícitas para o músico.

Recentemente, o exame do corpo do cantor apontou que ele tinha uma combinação de drogas sintéticas em seu organismo, conhecida como "cocaína rosa", que é, um coquetel perigoso de várias drogas, como metanfetamina, ecstasy e cetamina, além de outros narcóticos.

Namorada de Liam Payne revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte

A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, se pronunciou após uma semana da morte do cantor. Em carta aberta no Instagram, nesta quarta-feira (23), a influenciadora digital revelou seus sentimentos e também deu detalhes de um bilhete dado dia antes pelo cantor, que morreu após uma queda do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, na Argentina.

Kate contou que, há semanas, ela e o músico se sentaram ao ar livre e manifestaram suas vidas juntos. Ela disse ter mantido o bilhete por perto, embora Liam tenha pedido para ela não olhar. No bilhete, estava escrito: "Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano/noivos e juntos para sempre, '444'". Os números "444" formam uma sequência associada a proteção e orientação espiritual.

O que se sabe até o momento sobre a morte de Liam Payne?

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu na quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos La Nación e Clarín. Veja, abaixo, o que já se sabe sobre a morte do artista.

O que aconteceu?

Liam caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Palermo, bairro de Buenos Aires. Segundo informações do jornal Clarín, o músico teria sofrido uma queda de uma altura de 14 metros. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Causa da morte

Nesta quinta, 17, as autoridades divulgaram uma autópsia preliminar com a causa da morte de Liam Payne. Conforme o Clarín, o cantor morreu por "politraumatismos" e uma "hemorragia interna e externa". A autópsia também revelou que o artista sofreu morte instantânea.

Alberto Crescenti, chefe do SAME, espécie de SAMU da Argentina, disse ao Clarín que Liam "teve lesões gravíssimas, incompatíveis com a vida, em consequência da queda". "Ou seja, tínhamos que confirmar a morte, não havia possibilidade de reanimação nem nada", afirmou.

Ele estava com a namorada?

Menos de uma hora antes de a morte ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat. Na imagem publicada, ele aparece ao lado da namorada, Kate Cassidy. Os dois estão em frente a um espelho, com Payne sem camisa e sorrindo. A foto, porém, não havia sido tirada no dia.

Dois dias antes da tragédia, Kate publicou um TikTok mostrando que havia retornado para os Estados Unidos. No vídeo, ela explicou o motivo de ter retornado de viagem antes do namorado. "Eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por tanto tempo. Era para termos ficado por tipo cinco dias e se tornou duas semanas. Eu ficava apenas tipo: ‘Preciso ir para casa’", disse.

Semanas antes de morrer, Liam foi ao show de Niall Horan, ex-colega de One Direction. Os dois se encontraram nos bastidores da The Show Live On Tour, turnê de Horan que passou por São Paulo e Rio de Janeiro no final de setembro antes de chegar a Buenos Aires. Payne chegou a compartilhar registros do show e uma foto ao lado do amigo.

Investigação

Segundo o Clarín, as autoridades agora aguardam os resultados dos exames toxicológicos, que também foram feitos durante a perícia, para confirmar se Liam estava sob efeito de drogas ou álcool. Ainda conforme o jornal argentino, foram encontrados uma garrafa de champanhe pela metade e outra de uísque, um pó branco que seria cocaína, latas queimadas, papel metálico, um isqueiro e um celular, em que também foram realizadas perícias, no quarto onde o cantor estava hospedado.

Veja também

Reencontro Irmãos Menendez, presos por matarem os pais, ficaram mais de 20 anos separados