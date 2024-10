A- A+

Liam Payne Liam Payne trocou mensagens com Nicole Sherzinger, do The Pussycat Dolls, no dia que morreu A conversa entre os músicos foi revelada pelo compositor Andrew Lloyd Webber

Liam Payne trocou mensagens com Nicole Scherzinger, do The Pussycat Dolls, no dia de sua morte. O ex-integrante da banda One Direction morreu no último dia 16 após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

A conversa entre os músicos foi revelada pelo compositor Andrew Lloyd Webber, amigo da cantora, em entrevista à revista Billboard.

Ela foi uma das idealizadoras da banda britânica.

"Acho que algo que ainda não foi dito e que acredito que posso dizer é que ela obviamente foi a mentora de Liam, desde o One Direction. Na quarta-feira [16] que ele morreu, ela estava trocando mensagens com ele, naquele mesmo dia", explicou.

Ele ainda falou sobre o profissionalismo da amiga, que apresentou o musical Susent Blvd após descobrir que Payne morreu.

"O fato dela mesmo assim ter feito o show é extraordinário. Quer dizer, ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Ela é, sem dúvidas, uma das melhores artistas com quem já trabalhei."

Nicole Scherzinger homenageou o ex-integrante do One Direction em suas redes sociais.

"Eu sempre vou valorizar e valorizar o tempo que compartilhamos juntos, de 15 anos atrás, quando o One Direction nasceu, até algumas semanas atrás [...] Foi tão difícil processar que você não está mais aqui, mas sou grata por ter conhecido seu coração gentil, sua alma doce e seu caráter", escreveu.

