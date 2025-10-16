A- A+

EX-ONE DIRECTION Liam Payne: um ano após morte do cantor, fortuna de R$ 183 milhões é alvo de disputa familiar Ex-namorada tem prazo para reivindicar parte do patrimônio; casa de luxo foi retirada de venda em meio ao processo

A mansão de R$ 23,4 milhões do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, foi retirada do mercado imobiliário no Reino Unido em meio à divisão judicial de seu patrimônio estimado em R$ 183 milhões.

O imóvel de luxo, localizado em Buckinghamshire, havia sido colocado à venda um mês antes da morte trágica do artista, que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, em outubro de 2024.

Segundo o Daily Mail, Payne, que tinha 31 anos, comprou a propriedade em 2021 para ficar mais próximo do filho Bear, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

A casa de cinco quartos conta com seis banheiros, piscina de água salgada, estábulo e seis acres de terreno, além de acesso a um clube próximo com spa, academia e quadras de tênis.

A retirada da mansão dos anúncios coincide com a reta final da partilha da herança deixada pelo cantor. Documentos do Registro de Sucessões do Distrito de Newcastle mostram que, após o pagamento de dívidas e taxas, Liam deixou um total líquido de R$ 177,7 milhões.

Como ele não deixou testamento, as Cartas de Administração emitidas pelo Tribunal Superior nomearam Cheryl Cole e o advogado Richard Bray, especialista em direito musical, como administradores dos bens.

Pelas regras do Reino Unido, o patrimônio deve ser repassado ao herdeiro direto, no caso o filho Bear, que só poderá acessar o fundo quando completar 18 anos.

A influenciadora Kate Cassidy, última namorada de Liam, tem até o final de outubro para apresentar uma reivindicação judicial e tentar comprovar dependência financeira — algo previsto pela lei britânica mesmo para casais não casados. Caso não o faça dentro do prazo, perderá o direito a qualquer parte da herança.

Fontes próximas a Cassidy, no entanto, indicam que ela não pretende recorrer. Já os pais e irmãs de Liam, que mantêm discrição sobre o caso, também não comentaram se buscarão algum tipo de participação no espólio.

Payne morreu em 16 de outubro de 2024, vítima de politraumatismo após cair do Hotel CasaSur, na capital argentina. Ele estava na cidade com Cassidy e o empresário Rogelio “Roger” Nores, para assistir a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan.

A morte do cantor, inicialmente cercada de suspeitas, resultou em acusações de homicídio culposo contra Nores e funcionários do hotel, mas todos foram absolvidos em fevereiro de 2025.

