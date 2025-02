A- A+

BBB 25 Líder do BBB 25, Vitória Strada coloca Thamiris no Vip e recebe críticas nas redes sociais Público não gostou da escolha da atriz, relembrando seus atritos com a nutricionista

Vitória Strada venceu a prova do Líder da semana no BBB 25, nesta quinta-feira (27). Ao escolher quem a acompanharia no Vip, a atriz surpreendeu ao dar um dos colares para Thamiris, recebendo críticas nas redes sociais.

Além da nutricionista, Vitória resolveu levar também Diego Hypolito para o Apê do Líder. Internautas relembraram os desentendimentos entre a atriz e Thamiris, um dos nomes mais rejeitados pelo público do programa.

“A gente já passou por muita coisa aqui, mas sonhamos muito juntas com esse momento. Ela não largou a minha mão apesar de tudo que passamos", justificou Vitória.

Nas redes sociais, no entanto, quem acompanha o reality não gostou nada da escolha da atriz. “Vamos ser sinceros? A outra pulseira deveria ser do Guilherme porque ele sim foi amigo da Vitória quando Thamiris deus as costas”, comentou um internauta.



Outro usuário escreveu: “A Thamiris colocou o dedo na cara da Vitória e ela agradeceu dando uma pulseira do Vip com a justificativa de nunca ter largado a mão dela. Que mico”.



