A- A+

BBB 24 Líder da semana, Buda recebeu castigo do Monstro; relembre outras vezes em que isso aconteceu no BBB Em outras edições do programa, o Líder foi indicado pelo Anjo para receber a punição

Lucas Henrique, o Buda, recebeu, junto com Giovanna, o Castigo do Monstro. Com a decisão de Matteus, vencedor da última Prova do Anjo do BBB 24, nesta sexta-feira (5), o Líder perde algumas de suas regalias e deixa o VIP.

A decisão de Matteus é polêmica, mas essa não foi a primeira vez que algo assim acontece na história do reality show. Confira outros momentos em que o Líder recebeu o Monstro das mãos do Anjo no Big Brother Brasil:

BBB 17

Ao conquistar o colar do anjo na quarta semana da 17ª edição do programa, Ieda escolheu para cumprir o castigo do Monstro Daniel e Pedro Falcão, que era o Líder. Apesar disso, ele não a colocou no Paredão.

BBB 19

Isabella, que era o Anjo da Semana, resolveu indicar ao Monstro, além de Danrley, a Líder Elana. A castigada devolveu colocando no Paredão Isabella, que foi eliminada.

BBB 22

Eliezer foi parar no Monstro a partir de uma dinâmica diferente. Durante um Jogo da Discórdia, Natália precisou elencar suas prioridades na casa e, depois, colocar uma delas em um “Monstro Extra”. Eliezer havia conquistado seu primeiro Líder após dois meses de programa e colocado a sister no seu VIP.

BBB 23

Na edição passada, o Líder da semana, Cezar Black, foi colocado no Monstro por Ricardo Alface, seu rival no jogo. O Anjo acabou sendo indicado por ele ao Paredão, mas não foi eliminado pelo público.

Veja também

BBB 24 Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon comemora lipo e enxerto nos glúteos: "Meta alcançada"