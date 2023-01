A- A+

bbb 23 Líder da semana, Cara de Sapato diz quem colocará no Paredão

Os brothers já estão de olho no Paredão da semana do BBB 23. Os confinados falaram sobre suas opções de voto e o líder, Cara de Sapato, revelou quem pensa em indicar: "Eu vou botar o Cris ou o Black". Ricardo diz que está focado na Prova do Anjo. "Sei que amanhã eu vou pegar esse Anjo. Eu vou pegar essa parada, vou dar o meu sangue. Pode ser autoimune".

Cara de Sapato conquistou a liderança na noite de quinta (26) e levou um carro para casa. Amanda, que fez a prova junto com ele, ficou imune.

