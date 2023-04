A- A+

BBB 23 Líder: Ricardo vence prova e conquista sua primeira liderança no BBB 23 Vencedora da Prova do Líder da semana passada, Aline Wirley vetou Fred Nicácio de participar da disputa

O BBB 23 realizou mais uma prova do Líder na noite desta quinta-feira (6). Ricardo Alfaceu foi o vencedor da dinâmica, conquistando a liderança pela primeira vez em mais de dois meses de programa.



Antes de começar a prova, Aline Wirley - vencedora da Prova do Líder da semana passada - foi informada por Tadeu Schmidt de que deveria vetar alguém da disputa. A ex-Rouge escolheu o médico Fred Nicácio.



A competição para escolher o novo Líder foi dividida em quatro fases. Nas três primeiras, os participantes jogaram em duplas. Para a etapa inicial, os brothers e sisters precisaram contar com a sorte. Cada dupla sorteou um totem. Apenas os lugares que apresentavam peças que se encaixavam conseguiram avançar. Domitila e Cezar Black foram os eliminados neste momento.





Em seguida, cada membro de uma das duplas restantes se posicionou em um lado oposto de uma mesma plataforma. Eles tiveram que arremessar bolas, tentanto encaixa-las em quatro buracos. Amanda e Aline não conseguiram concluir e saíram da disputa.



Na sequência, o desafio dos participantes era coletar as bolinhas lançadas pelos seus adversários. Vencia quem conseguisse pegar mais esferas da cor azul. Ricardo e Sarah acumularam o maior número, avançando para a fase final. Os dois precisaram encontrar os cartões escondidos dentro de uma piscina de bolinha. Ricardo conseguiu encontrar mais cards no tempo de dois minutos.

