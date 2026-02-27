Liderança de Samira movimenta o BBB 26, e brothers pensam em novas estratégias
Comemorando sua primeira liderança no BBB 26, Samira se emocionou ao ver as fotos de sua família no Quarto do Líder
A madrugada desta sexta-feira (27) foi de muita comemoração para os aliados de Samira no BBB 26. A sister ganhou a liderança da semana e já definiu quem vai indicar ao Paredão.
Do outro lado, os brothers se reuniram para tentar adivinhar qual será a estratégia usada pelos grupos para a formação da berlinda, e a possibilidade de um novo casal na casa animou o quarto da líder. Veja o resumo:
Samira entra no Quarto do Líder
Comemorando sua primeira liderança no BBB 26, Samira se emocionou ao ver as fotos de sua família no Quarto do Líder.
A sister apresentou o cachorro Lindolfo e os seus familiares a Milena, Ana Paula, Juliano e Breno. O grupo se divertiu ao ver as reações dos brothers durante o anúncio de que Samira era a nova Líder.
Leia também
• O Exilado: tudo sobre a dinâmica que vai colocar participante para morar fora da casa do BBB 26
• BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena
• Big Brother Brasil: Samira vence a Prova do Líder e conquista a liderança
Babu e Solange teorizam sobre nova liderança
Na varanda, Babu e Solange pensam em nomes que Samira pode indicar ao Paredão. Para o ator, Alberto Cowboy será o alvo da sister.
Babu ainda aconselha Solange sobre conversar com os rivais na casa e diz que é melhor falar de assuntos comuns. "Agora a Samira é líder (...) Tu falou do anjo, falou mal da Ana Paula, não pode."
Samira analisa reação de ex-aliados
No Quarto do Líder, Samira conta que passou a tarde conversando com Solange Couto para entender o motivo de ter sido ignorada pela atriz e, mesmo assim, foi ignorada novamente. "O nosso ex-grupo tá mais p*** do que os nossos adversários", diz Ana Paula.
Solange e Cowboy conversam sobre Ana Paula e Milena
Solange conta a Cowboy que foi abordada por Ana Paula após passar o dia ignorando a sister. "Vocês estão provando um pouquinho do veneno que a gente prova desde o início", opinou o veterano.
A atriz ainda opinou que Milena vai fazer com que Samira use o despertador da Central do Líder para acordar a casa na madrugada "Elas vão ficar acordadas só para acordarem a gente", concorda Cowboy.
A dupla ainda se divertiu ao lembrar que Ana Paula comentou que estava na casa para "plantar beleza e caos". "Que beleza? Ela não vai conseguir uma coisa e nem outra", ri Cowboy.
Samira prepara discurso de indicação
Samira conta aos aliados que pretende indicar Alberto Cowboy ao Paredão e brinca com o apelido 'Humberto', que deu ao brother.
A líder diz que Alberto despertou um gatilho que ela não gostaria de sentir na casa e, por isso, ele será sua indicação.
Brother analisam novas alianças da casa
Juliano comenta que Babu e Solange não gostam de Jordana e que será hipocrisia caso a dupla se junte à sister. "O tanto que eles já falaram mal dessa menina na minha frente…"
Samira comenta sobre Chaiany e diz que não foi parabenizada pela sister como aconteceria há alguns dias. "Ela sabe que ela não vai [para o Paredão]. Eu vi uma versão que eu não sei até onde vai, e até onde é real. Eu realmente gosto muito da Chai."
Brothers reagem a aproximação entre Jonas e Marciele
Jonas e Marciele dividem a cama no Quarto Sonho de Voar.
Na Central do Líder, Samira, Breno e Juliano assistem a Jonas e Marciele abraçados na cama. Samira pede que Juliano chame Ana Paula e Milena para ver a cena.
Com a informação, Ana Paula e Milena saem correndo para assistir ao momento.
Com a aproximação dos brothers, Samira pergunta quantos dias faz desde que Maxiane, amiga de Marciele e affair de Jonas, saiu da casa. A sister foi eliminada na última terça-feira, 24. "Eu acho isso muito feio", opina Juliano.
Gabriela tem crise de choro
Gabriela tem uma crise de choro e é consolada por Chaiany. A sister diz que está triste e preocupada.
Sem conseguir dormir, a sister vai para a varanda da casa e diz que está ansiosa. "Eu não estou aguentando mais", diz Gabriela. "Não fala isso não", consola Jordana.
Mais calma, a sister conta que a pressão do jogo não é o motivo do seu choro. "O que tá me pegando é eu ficar ansiosa, com angústia. Eu não sou assim lá fora."