Liderança, poder coringa, anjo, veto e quarto secreto: confira como será a dinâmica da semana do BBB

Está apenas na primeira semana do reality, mas o jogo já está pegando fogo. A dinâmica dos primeiros dias do BBB 23 tem liderança, poder curinga valendo peso dois, prova do anjo e veto. De quebra, Boninho já lançou quarto secreto e paredão "falso".

Dinâmica da semana - Foto: TV Globo/Reprodução

Nove duplas disputaram a prova do líder, vencida por Bruna Griphao e Larissa. As garotas, além da imunidade e do poder de indicar uma dupla direto ao paredão, ganharam ainda o poder de vetar de duas duplas na próxima prova do líder.

Formação de paredão

No próximo domingo (22), a formação do paredão terá a indicação da líderes. A dupla de anjos imunizará outra dupla. A casa votará em dupla, e a dupla mais votada terá direito a contragolpe.

Dinâmica da semana: formação do paredão - Foto: TV Globo/Reprodução

A prova bate-volta será disputada entre a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe.

A dupla perdedora do bate-volta e a dupla indicada pelos líderes vão para o paredão.

Votação e quarto secreto

No paredão, na terça-feira (24), o público precisará decidir qual dupla irá para o quarto secreto.

A dupla mais votada no paredão, vai para o quarto secreto, e uma nova votação será aberta. Desta vez, o público decidirá quem da dupla deverá sair do jogo, e o resultado será na quinta-feira (26). O mais votado da dupla do quarto secreto será o primeiro eliminado, enquanto o outro voltará para o jogo.

Dinâmica da semana: quarto secreto e eliminação - Foto: TV Globo/Reprodução

