Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba

Escolas mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação

Reportar Erro
Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de sambaLiesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí. Cada escola do Grupo Especial fará dois ensaios no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento.

Como grande novidade deste ano, os desfiles mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel dessas escolas na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.

Leia também

• Liniker, João Gomes e Ludmilla entre as primeiras atrações confirmadas do Carnaval do Recife em 2026

• Virginia Fonseca cita 'aprendizado' ao reagir a críticas por estreia no Carnaval

• Galo da Madrugada 2026: camisa traz elementos do carnaval do Recife em mensagem de preservação

Os ensaios começam no dia 30 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos, reunindo as agremiações do Grupo Especial em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.

Calendário dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí:

Sexta-feira – 30/1
21h:

Sábado – 31/1
18h:

20h:

Domingo – 1/2
17h30:

19h:

Sexta-feira – 6/2
21h:

Sábado – 7/2
18h:

Em seguida:

  1. Unidos de Vila Isabel
  2. Acadêmicos do Salgueiro
  3. Paraíso do Tuiuti
  4. Portela

Domingo – 8/2
18h:

19h:

Liesa
As escolas de samba do Grupo Especial desfilam desde o ano passado em três dias na Marquês de Sapucaí, com redução de seis para quatro das agremiações que se apresentam por dia, na Passarela do Samba. Com o novo formato, o tempo de desfile é de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos, de acordo com o regulamento da Liesa.

Esse acréscimo de 10 minutos de desfile permite apresentações mais longas e detalhadas do enredo na Marquês de Sapucaí.  Os desfiles do Grupo Especial acontecem no domingo, 15 de fevereiro; na segunda-feira (16) e na terça-feira(17).

No domingo (15) desfilam pela ordem: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Na segunda-feira (16) vão se apresentar: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca.

Na terça-feira (16) será a vez das escolas: Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter