Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife realiza balanço anual nesta segunda-feira (29)
Aberto ao público geral, o evento de prestação de contas vai contar também com apresentações artísticas
A Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) promove seu balanço anual nesta segunda-feira (29), às 19h, Associação Atlética Banco do Brasil. A assembleia pública é aberta à sociedade civil, órgãos públicos, conselho de cultura e quadrilheiros.
O objetivo do evento é avaliar as ações realizadas pela instituição ao longo do ano, além de fazer uma prestação de contas para a população, associados e brincantes. Apresentações artísticas também devem movimentar a noite.
Durante o encontro, a Liquajur também deve entregar menções de reconhecimento aos parceiros da instituição e apresentar o planejamento anual para 2026. As quadrilhas da cidade do Recife se organizam desde 2017.
Serviço:
Balanço anual Liquajur 2025
Quando: Nesta segunda-feira (29), às 19h
Onde: Associação Atlética Banco do Brasil - Avenida Dr. Malaquias, 204, Graças
Entrada gratuita
Informações: @liquajur
*Com informações da assessoria de imprensa.