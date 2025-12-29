Seg, 29 de Dezembro

cultura popular

Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife realiza balanço anual nesta segunda-feira (29)

Aberto ao público geral, o evento de prestação de contas vai contar também com apresentações artísticas

Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) existe desde 2017Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) existe desde 2017 - Foto: Liquajur/Arquivo

A Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) promove seu balanço anual nesta segunda-feira (29), às 19h, Associação Atlética Banco do Brasil. A assembleia pública é aberta à sociedade civil, órgãos públicos, conselho de cultura e quadrilheiros.

O objetivo do evento é avaliar as ações realizadas pela instituição ao longo do ano, além de fazer uma prestação de contas para a população, associados e brincantes. Apresentações artísticas também devem movimentar a noite. 

Durante o encontro, a Liquajur também deve entregar menções de reconhecimento aos parceiros da instituição e apresentar o planejamento anual para 2026. As quadrilhas da cidade do Recife se organizam desde 2017.

Serviço:
Balanço anual Liquajur 2025
Quando: Nesta segunda-feira (29), às 19h
Onde: Associação Atlética Banco do Brasil - Avenida Dr. Malaquias, 204, Graças
Entrada gratuita
Informações: @liquajur

*Com informações da assessoria de imprensa. 

