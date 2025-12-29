A- A+

cultura popular Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife realiza balanço anual nesta segunda-feira (29) Aberto ao público geral, o evento de prestação de contas vai contar também com apresentações artísticas

A Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) promove seu balanço anual nesta segunda-feira (29), às 19h, Associação Atlética Banco do Brasil. A assembleia pública é aberta à sociedade civil, órgãos públicos, conselho de cultura e quadrilheiros.

O objetivo do evento é avaliar as ações realizadas pela instituição ao longo do ano, além de fazer uma prestação de contas para a população, associados e brincantes. Apresentações artísticas também devem movimentar a noite.

Durante o encontro, a Liquajur também deve entregar menções de reconhecimento aos parceiros da instituição e apresentar o planejamento anual para 2026. As quadrilhas da cidade do Recife se organizam desde 2017.

Serviço:

Balanço anual Liquajur 2025

Quando: Nesta segunda-feira (29), às 19h

Onde: Associação Atlética Banco do Brasil - Avenida Dr. Malaquias, 204, Graças

Entrada gratuita

Informações: @liquajur



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também