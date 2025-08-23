A- A+

CELEBRIDADES Lil Nas X continuará preso até segunda-feira (25), diz Departamento de Polícia de Los Angeles Rapper, que enfrenta problemas de saúde mental, foi detido na madrugada de quinta-feira (21) por andar pela cidade vestindo apenas cueca branca e botas de cowboy

Preso na madrugada da última quinta-feira (21) por andar seminu pelas ruas de Los Angelos, o rapper Lil Nas X, de 26 anos, continuará detido até a segunda-feira (25). A informação, confirmada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, foi publicada pela revista americana The Hollywood Reporter.

Segundo a polícia, Lil Nas X, cujo verdadeiro nome é Montero Hill, continuará preso até segunda com base na “acusação 69 (a) PC”, um artigo do código penal que trata de resistência ou obstrução à ação de um agente da lei. “O detido não pode ser liberado mediante notificação”, afirmou a polícia num e-mail à revista. “É obrigatório que ele compareça perante um juiz antes de ser solto. Isso acontecerá na segunda-feira.”

O rapper está numa prisão em Van Nuys, bairro de Los Angeles. Segundo a Hollywood Reporter, nada se sabe sobre o estado do cantor, que ainda não teria recebido visitas. Sua assessoria de imprensa não emitiu nenhum comunicado até agora.





Na quinta, Lil Nas X foi detido por circular por Los Angeles vestindo apenas uma cueca e botas brancas de cowboy. Ele parecia alterado. Um vídeo publicado pelo site TMZ mostra o autor de “Old town road” quase nu desfilando pela Ventura Boulevard, uma das principais vias da cidade. O artista se dirigiu aos pedestres que gravavam o vídeo dizendo: “Não cheguem tarde à festa esta noite”.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que as autoridades foram chamadas pouco antes do amanhecer. “O suspeito avançou contra os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um agente de polícia”, acrescentou o porta-voz, que não identificou o rapper.

Lil Nas X, que lançou o EP “Days before dreamboy” em março, vem enfrentando problemas de saúde desde o início de 2025. Em abril, nas redes sociais, ele afirmou estar sofrendo de uma paralisia facial parcial. Um mês depois, cancelou um show no festival de música Outloud, em West Hollywood. Uma fonte disse à Hollywood Reporter que questões de saúde mental contribuíram para que ele desistisse do evento. Em nota, o festival afirmou estar “em contato próximo com Lil Nas X e sua equipe em relação a um problema médico.”

