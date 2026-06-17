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SAÚDE MENTAL Lil Nas X revela diagnóstico de transtorno bipolar e diz que passou meses em reabilitação Cantor contou em vídeo nas redes sociais que está em tratamento com terapeuta e psiquiatra; artista afirma estar melhor e preparando novas músicas

O rapper e cantor Lil Nas X revelou nesta quarta-feira que foi diagnosticado com transtorno bipolar e que passou os últimos meses em uma clínica de reabilitação. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista afirmou que está em tratamento e que vive um momento de recuperação após um período turbulento marcado por problemas de saúde mental e questões judiciais.

Segundo o músico, ele permaneceu em reabilitação por alguns meses e, desde então, tem buscado se reaproximar da família e dos amigos para recuperar o equilíbrio emocional. O cantor contou que atualmente faz acompanhamento com terapeuta e psiquiatra, profissionais que o ajudaram a receber o diagnóstico de transtorno bipolar.

Lil Nas X afirmou que já suspeitava da condição há alguns anos, mas evitava aceitar o diagnóstico por receio do estigma associado ao tratamento medicamentoso. No vídeo, ele comentou de forma descontraída os desafios de lidar simultaneamente com questões relacionadas à identidade, fama e saúde mental.

Com sorriso largo de satisfação, o artista disse que se sente melhor atualmente, com menos medo e mais estabilidade emocional. Também revelou que voltou a criar livremente e trabalha em novas músicas, ainda que não tenha anunciado uma data de lançamento para futuros projetos.

A publicação ocorre após um período de afastamento das redes sociais. Em 2025, o cantor enfrentou problemas legais após ser preso em Los Angeles. Neste ano, ele foi incluído em um programa de acompanhamento voltado à saúde mental, que prevê tratamento contínuo e pode resultar no encerramento do processo caso todas as condições sejam cumpridas.

Ao final da mensagem, Lil Nas X agradeceu o apoio dos fãs e disse estar animado para iniciar um novo capítulo na carreira. O cantor afirmou que deseja continuar produzindo música e orgulhando tanto o público quanto a si próprio durante sua recuperação.

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