Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli trazem "A Lista" para o Teatro RioMar

A- A+

A atriz Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli estão na edição especial de Dia das Mães do projeto RioMar Encontros, com o espetáculo autoral "A Lista".



Marcada para o próximo dia 9 de maio, a peça - com estreia em 2022 - junta no mesmo palco mãe e filha em texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva.





"Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós seres humanos temos de mais especial: a comunicação e a empatia", comenta Giullia sobre a montagem que narra a amizade entre vizinhas.

RioMar Encontros

A peça com Lilia e Giullia está com ingressos à venda a partir de R$ 40, no APP do mall ou na bilheteria do teatro.



Também integra a programação do Dia das Mães do shopping um outro encontro, o da atriz Isabel Filardis e de sua filha, para um meet sobre carreira e maternidade, além de um pocket show gratuito. Os detalhes ainda serão divulgados.



SERVIÇO

RioMar Encontros - Especial Dia das Mães

Quando: Sexta-feira, 9 de maio, às 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4 do shopping) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no APP ou no site do mall

Informações: @teatroriomarrecife

Veja também