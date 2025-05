A- A+

FERIADO NO EUA 'Lilo & Stitch' e 'Missão: Impossível' impulsionam recorde nos cinemas e arrecadam US$ 260,8 mi Lançamentos simultâneos da Disney e da Paramount atraíram americanos em feriadão

Os lançamentos simultâneos de "Lilo & Stitch", da Disney, e "Missão Impossível — O Acerto Final", da Paramount, elevaram as vendas de ingressos nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá para US$ 260,8 milhões até este domingo, estabelecendo um recorde de bilheteria para feriadão do Memorial Day. O feriado, celebrado na última segunda-feira de maio, homenageia os militares americanos mortos em combate.

"Lilo & Stitch", versão live-action da animação de 2002 sobre uma garota havaiana e seu bichinho extraterrestre parecido com um cachorro — tão travesso quanto adorável —, ficou em primeiro lugar, com US$ 145,5 milhões em vendas de ingressos, segundo a Comscore, consultoria de análises de dados de consumo. "Missão Impossível", com Tom Cruise reprisando seu papel como o agente secreto Ethan Hunt, ficou em segundo, arrecadando US$ 63 milhões.

Os dois filmes — um, uma comédia; o outro, um filme de ação —, ambos baseados em franquias já consolidadas, atraíram um público bastante diversificado. Segundo os estúdios, o público de "Lilo & Stitch" foi 64% feminino, enquanto "Missão Impossível" teve 62% de homens. O filme de Cruise, classificado como PG-13, teve 95% de seus espectadores com 18 anos ou mais. Já "Lilo & Stitch" atraiu um público mais jovem.

Embora os cinemas tenham enfrentado dificuldades devido à crescente concorrência dos serviços de streaming, os resultados mostram que, com os filmes certos, ainda é possível atrair grandes públicos para as salas. "Lilo & Stitch" teve a maior estreia da história no fim de semana do Memorial Day, enquanto o oitavo "Missão Impossível" estabeleceu um recorde de abertura para a própria franquia.

O recorde anterior para o fim de semana do Memorial Day havia sido registrado em 2013, segundo a Comscore.

'Stitch' fatura US$ 2,6 bi

A franquia "Stitch" se tornou uma verdadeira potência dentro da Disney nos últimos anos. Segundo a empresa, cerca de US$ 2,6 bilhões em produtos licenciados de "Lilo & Stitch" foram vendidos no último ano fiscal — um salto expressivo em relação aos US$ 200 milhões de cinco anos atrás.

Hoje, a marca está entre as dez mais vendidas da Disney e alimenta um fandom gigantesco nas redes sociais. Um grupo no Facebook chamado Stitch Lovers tem mais de 723 mil membros no mundo todo, que compartilham fotos de produtos — de ventiladores de mesa em formato de Stitch a tênis de couro de US$ 90 com o personagem mordendo o logo da Nike.

A Paramount investiu pesado na divulgação do novo "Missão Impossível", com estreias em Seul, Tóquio, Cannes, Londres e Nova York. Tom Cruise também visitou sessões de cinema no Texas para encontrar fãs. A franquia já arrecadou mais de US$ 4 bilhões nas bilheterias globais desde o lançamento do primeiro filme, em 1996.

— Essa estreia é um feito notável, e acredito que temos um longo caminho pela frente com esse filme. É animador ver que 41% do público tem entre 18 e 34 anos, o que mostra que é um filme para todo mundo — disse Chris Aronson, presidente de distribuição teatral doméstica da Paramount, em entrevista.

O novo filme é uma sequência de "Missão Impossível — Acerto de Contas Parte I", que estreou em julho de 2023, competindo com o fenômeno “Barbenheimer”, impulsionado pelos lançamentos simultâneos de "Barbie", da Warner Bros., e "Oppenheimer", da Universal Pictures. Embora o "Acerto de Contas" tenha arrecadado US$ 571,1 milhões mundialmente, a estreia antecipada de "O Acerto Final" marca o início da temporada de filmes de verão, o que deve impulsionar ainda mais as vendas, segundo Andrew Goldman, professor adjunto da Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York.

"Lilo & Stitch" tem duração de 90 minutos — uma hora a menos que o filme de Cruise —, o que permite aos cinemas programar mais sessões, segundo Goldman. Outros filmes que estreiam neste verão com potencial para se tornarem grandes sucessos incluem "F1", "Jurassic World: Recomeço" e "Superman: Legacy".

