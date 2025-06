A- A+

CINEMA ''Lilo & Stitch'' já é o filme mais visto no Brasil em 2025 Internacionalmente, o longa-metragem já faturou mais de US$ 600 milhões

Não tem para ninguém nas bilheterias mundiais. A versão live-action de "Lilo & Stitch" é um fenômeno de bilheteria no Brasil e no mundo.

Com apenas duas semanas em cartaz, o longa já faturou US$ 610 milhões nos cinemas mundiais, o que já faz dele o segundo maior sucesso de 2025. Por enquanto, o filme ainda está atrás de "Um filme Minecraft", que arrecadou US$ 947 milhões, mas que deve ser superado em poucas semanas.

Os números de “Lilo & Stitch” no final de semana foram cerca de sete vezes superior aos de “Missão Impossível: O Acerto Final”, que ficou com a vice-liderança nas paradas brasileiras. O filme protagonizado por Tom Cruise teve renda de R$ 6,3 milhões com 243 mil ingressos vendidos – no acumulado, se aproxima de 1 milhão de espectadores também em duas semanas em exibição.

No Brasil, "Lilo & Stitch" já é o maior sucesso do ano. O filme já vendeu mais de 5,7 milhões de ingressos para uma bilheteria total de R$ 121 milhões, números que já superar os 5,3 milhões de espectadores e os R$ 110 milhões nas bilheterias de "Um filme Minecraft" no país.

Até o momento, a nova versão da história contada na animação homônima de 2002 faturou mais internacionalmente (US$ 330 milhões) do que nos Estados Unidos (US$ 280 milhões). O resultado estrangeiro foi impulsionado pelo desempenho em países como México (US$ 45,9 milhões arrecadados), Reino Unido (US$ 34,5 milhões) e França (US$ 23,1 milhões).

"Missão Impossível 8" também vem se destacando nos cinemas mundiais. O filme já faturou US# 350 milhões globalmente, mesmo número alcançado por "Pecadores".



Confira o trailer:

