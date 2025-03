''Lilo e Stitch'': live-action tem primeiro trailer divulgado nesta quarta (12); confira

A- A+

O tão aguardado live-action de ''Lilo e Stitch'' lançou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (12), confirmando o retorno de um dos extraterrestres mais queridos do cinema. O remake da animação de 2002, estreia dia 22 de maio de 2025.

No trailer, é possível observar uma trama bem parecida com a história original de Lilo, uma criança solitária no Havaí, que encontra o alienígena Stitch após ele cair na Terra. Juntos, os dois desenvolvem uma amizade e precisam lidar com alienígenas que querem levar o protagonista de volta para o espaço.



Confira o trailer:

''Lilo e Stitch'' (2025) é dirigido por Dean Fleischer Camp, de ‘’Marcel, a Concha de Sapatos’’, e conta com o retorno de Chris Sanders, que dubla o Stitch. O elenco também conta com Sydney Agudong, que vive Nani, e tem ainda Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Tia Carrere.

A animação original custou US$ 80 milhões e fez relativo sucesso, arrecadando US$ 273 milhões em todo o mundo. A nova produção, que seria um lançamento da plataforma de streaming Disney+, foi confirmada como uma estreia da Disney para os cinemas. Além disso, faz parte de um projeto de levar ao live-action algumas animações de sucesso do estúdio.

