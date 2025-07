"Lilo & Stitch" supera a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais

A- A+

A versão live-action de "Lilo & Stitch" se tornou a primeira produção de Hollywood a superar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Até ontem, o longa da Disney registrou uma arrecadação de US$ 416,2 milhões nos Estados Unidos e US$ 584,8 no resto do mundo.



Os números foram comemorados em Hollywood, que viu três longas superarem a marca do bilhão em 2024: "Moana 2", "Deadpool & Wolverine" e "Divertida mente 2".

Apesar de celebrados, os números de "Lilo & Stitch" são consideravelmente menores do que o líder nas bilheterias globais em 2025. A animação chinesa "Ne Zha 2", até o momento, arrecadou US$ 1,899 bilhão. Boa parte do faturamento veio dos cinemas chineses, onde o longa registrou US$ 1,832 bilhão nas bilheterias.

"Ne Zha 2" também foi lançado nos EUA, onde arrecadou cerca de US$ 20 milhões.

No Brasil, "Lilo & Stitch" é o maior sucesso de bilheteria do ano. O longa foi visto por mais de 10 milhões de espectadores, com uma renda de R$ 208 milhões.

