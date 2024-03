Lily Allen diz que filhas prejudicaram sua carreira: "Arruinaram tudo"

A- A+

A cantora e atriz britânica Lily Allen causou polêmica ao alegar que suas filhas, de 12 e 10 anos, arruinaram sua carreira A declaração foi feita durante a participação da artista no podcast Radio Times, publicado nesta terça-feira, 12.



"Nunca tive realmente uma estratégia quando se tratava de carreira, mas sim, minhas filhas arruinaram minha carreira. Quer dizer, eu as amo e elas me completam, mas em termos de estrelato pop, arruinaram tudo", disse.





A cantora ainda disse que detesta ouvir as pessoas dizendo que "você pode ser tudo". "Fisicamente você não pode. Algumas pessoas escolhem a carreira em vez dos filhos e essa é uma prerrogativa delas."



A artista explicou que preferiu priorizar as filhas porque não queria que elas crescessem com pais ausentes, como ela foi criada. As crianças são fruto do casamento de Lily Allen e o empresário Sam Cooper. Os dois se divorciaram em 2018. Atualmente ela é casada com o ator americano David Harbour.



Lily fez muito sucesso nos anos 2000, com as músicas Smile, Fuck You e 22. Em 2008, ela foi indicada para a categoria Melhor Álbum de Música Alternativa no Grammy pelo disco Alright Still.



O último álbum da cantora, No Shame, foi lançado em 2018.

