Lima Duarte fala sobre acidente e atropelamento de motociclista: "Prestei os devidos socorros"

O ator Lima Duarte se pronunciou sobre o acidente de trânsito em que se envolveu, na última sexta-feira (3), no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Na ocasião, o artista de 92 anos atropelou uma motociclista, que, devido à colisão, fraturou cinco ossos e precisou ser hospitalizada. Ele ressalta que prestou assistência à vítima no local.

"Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", conta Lima Duarte, por meio de nota enviada ao GLOBO.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a motociclista relatou que o guidão de sua moto ficou preso no espelho retrovisor do carro de Lima Duarte após o ator realizar uma ultrapassagem.

"Vi um monte de gente gritando num ponto de ônibus, e um carro preto estava me ultrapassando. Mas, ao me ultrapassar, ultrapassou de maneira errada e acabou batendo na minha moto", afirmou ela, que trabalha como entregadora de aplicativo.

"Enroscou o carro dele na minha moto e me arrastou pelo asfalto. Minha moto saiu rolando várias vezes e eu fui socorrida pelo resgate", prosseguiu ela, que está internada no hospital Santa Casa de São Paulo, na capital paulista, e ainda sem previsão de realização da cirurgia, segundo seu relato.

No depoimento enviado ao GLOBO, Lima Duarte frisa que mantém uma postura de total respeito diante das leis de trânsito. "Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso. Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", acrescenta o artista.

Vida rural

Distante da TV — nos últimos anos, o ator tem realizado participações pontuais em séries e novelas, como aconteceu em "Aruanas" (2021) e "Além da ilusão" (2022) —, Lima Duarte leva uma vida reclusa e discreta num sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

— Moro num sítio no interior, sozinho. Curto o contato com os livros, com os filmes antigos. Minha memória é poderosa, como diz o amigo Gilberto Gil — contou, numa entrevista recente à coluna de Patrícia Kogut, do GLOBO.

Apaixonado por automóveis, o ator mantém uma pequena coleção em sua garagem. Há raridades como um veículo do modelo Citroën AX GTi de 1995 — com apenas cem exemplares no Brasil —, um Mercury Eight datado de 1947 e a célebre caminhonete que ele pilotou nas gravações de "Roque santeiro" (1985), em que interpretou o fazendeiro Sinhozinho Malta.

