São João 2024 Limão Com Mel é mais uma atração confirmada no São João de Petrolina Banda estará presente, mais uma vez, no pátio de eventos Ana das Carrancas

A quinta atração com presença garantida no Maior São João do Brasil é a banda Limão com Mel. Com mais de 30 anos de carreira e tendo à frente os cantores Edson Lima e Adma Andrade, a banda pernambucana de forró estará presente, mais uma vez, no pátio de eventos Ana das Carrancas.

Os petrolinenses e turistas que forem ao São João de Petrolina, vão poder cantar e dançar as canções da banda que marcaram época, como as músicas "De Janeiro a Janeiro", "Anjo Querubim", "Toma Conta de Mim", "Viagens e Emoções", entre outros grandes sucessos.

Nesta quarta-feira (20), a partir das 18h30, na Casa de Festas Jatobá (antigo Juarez Pier), a Prefeitura de Petrolina irá fazer o lançamento do São João 2024 com toda a programação da festa. O evento será transmitido através das redes sociais da Prefeitura (@prefeiturapetrolina) e do São João (@saojoaopetrolina) da cidade.

