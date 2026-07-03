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AUIDIOVISUAL Cinema São Luiz recebe lançamento do curta-metragem "Limbo" neste sábado (3) Filme dirigido por Victor Borba aborda temas como Carnaval, polarização política e intolerância religiosa

O curta-metragem pernambucano “Limbo”, de Victor Borba, será lançado neste sábado (4), às 15h30, no Cinema São Luiz. A produção aborda temas como polarização política, intolerância religiosa e censura.

Na trama, o presidente de uma troça carnavalesca é convocado à Prefeitura de Olinda para prestar esclarecimentos. A reunião ocorre após um pastor evangélico ameaçar interromper os ensaios da agremiação e impedir a realização do carnaval.

Breno Jacó, Fábio Calamy e Gyselle Brasiliano integram o elenco do filme, que começou a ser produzido em 2024. Sua realização foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo – Ações Criativas Audiovisual de Olinda (2023/2024).



Além de dirigir o curta, Victor Borba assina roteiro, produção, direção de arte e edição. A ficha técnica traz ainda de Iuri Ramos e José Márcio como diretores de fotografia, desenho e mixagem de som de Felipe Andrade “Mago”, e trilha sonora de Mazuli e Carlos Filizola.

Serviço:

Lançamento do curta-metragem “Limbo”, de Victor Borba

Quando: neste sábado (4), às 15h30

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Bairro da Boa Vista

Entrada gratuita



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