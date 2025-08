A- A+

SHOW Limp Bizkit anuncia show único no Brasil; saiba onde e quando será A banda virá ao País com a turnê "Loserville Tour" e contará com outras atrações

A banda de nu-metal Limp Bizkit anunciou que tem show marcado no Brasil em 2025. Após passar pela Europa e pelos Estados Unidos, o grupo liderado por Fred Durst trará a turnê “Loserville Tour” para uma única apresentação, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), no dia 20 de dezembro.

As vendas para os ingressos – com preços que vão de R$ 182,50 a R$ 895 – começam ao meio-dia desta quarta (6), no site Eventim, e às 10h da quinta (7), na bilheteria do Allianz Parque.

Outras atrações também estão previstas para se apresentar: Yungblud, 311, Ecca Vandal, Jody Highroller e Slaydsquad.

A última vez que o Limp Bizkit se apresentou no Brasil foi em março de 2024, no Lollapalooza.



Veja também