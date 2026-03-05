A- A+

BBB Lindolfo, cachorro de Samira do BBB 26, ultrapassa 100 mil seguidores Irmã de participante conta que o animal reconhece a voz da dona quando o reality show é transmitido pela TV

Mesmo sem colocar as patinhas dentro da casa mais vigiada do Brasil, o cachorro Lindolfo já pode ser considerado um dos grandes "participantes" paralelos do BBB 26.

Pet de Samira, o cãozinho de três pernas virou um fenômeno nas redes sociais e, num feito curioso, já ultrapassou o número de seguidores de um ex-brother do reality. O fato, é claro, já virou assunto entre internautas.

No Instagram, Lindolfo soma atualmente 105 mil seguidores, marca que supera o perfil de Brigido, eliminado da temporada, que reúne 96,2 mil fãs na mesma rede. O feito chama atenção e reforça como o carisma do animal conquistou o público mesmo longe das câmeras da casa.



A popularidade do pet ganhou ainda mais força nos últimos dias após um momento emocionante exibido no programa. Na noite de quarta-feira (4), Samira, líder da semana, recebeu uma festa especial e, entre as surpresas, estava uma carta "assinada" por Lindolfo. Ao ler a mensagem, a sister não conteve as lágrimas.

"Tenho uma novidade incrível para te contar. Sei que você vai amar. Adivinha só, isso mesmo, a minha perninha! Tudo graças a você, mamãe! Muito obrigada por tudo, te amo demais", leu a sister, em voz alta.

A carta fazia referência a uma conquista importante do cachorro: uma prótese para a pata, que passou a usar recentemente. A história de Lindolfo já havia emocionado o público desde antes da estreia do reality.

Segundo a própria participante contou ainda na casa de vidro, o animal foi resgatado da rua e vive com apenas três patas — situação que motivou um dos principais objetivos de Samira no programa: conseguir recursos para comprar a prótese do pet.

Com a repercussão da história, Lindolfo acabou se transformando também num pequeno influenciador digital. O cachorro foi contratado pela Au.Migos Pets, marca voltada ao segmento de pet care do Grupo Boticário, para participar de uma campanha de produtos higiênicos da empresa.

Do lado de fora da casa, quem acompanha a reação do animal às aparições da tutora na televisão garante que o vínculo entre os dois continua forte.

Em entrevista ao "Gshow", a irmã de Samira contou que o cachorro parece reconhecer a voz da dona. "Quando ele escuta a voz dela, levanta as orelhinhas, fica atento e começa a procurar", revelou.

Veja também