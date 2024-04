"Língua recortada": entenda condição e veja o que ela pode indicar sobre nossa saúde

A- A+

A língua tem uma série de funções para o bom funcionamento do corpo humano. Mas ela também pode dar indícios de algo anormal em nosso organismo. Dentre os muitos aspectos que ela pode apresentar, um deles chamou mais a atenção dos médicos, a chamada "língua recortada" — que, dada a pressão realizada contra os dentes, cria um aspecto ondulado ao seu redor.

Ao HuffPost, o médico Neeraj Panchal, chefe do setor de cirurgia oral e maxilofacial do Penn Presbyterian Medical Center, no estado americano da Pensilvânia, explica que a forma da língua é importante na detecção de problemas de saúde. Ele também sugere que, caso alguma anormalidade no órgão seja detectada, um médico ou dentista deve ser procurado para uma avaliação, pois “o diagnóstico precoce das lesões é essencial”.

À publicação, ele listou alguns indícios que a nossa língua dá que são importantes para acender um sinal de alerta.

Deficiência de nutrientes

Segundo Zaghi, a deficiência de certos nutrientes como as vitaminas B, B2, B9 ou B12, pode causar o inchaço na língua, mas também outros problemas de saúde bucal, como inflamação das gengivas.

“Esse inchaço pode fazer com que a língua pressione os dentes, criando uma aparência recortada”, explica. “Essas vitaminas são cruciais para a regeneração celular e para a manutenção de tecidos saudáveis da mucosa da boca.”

Outro motivo para o inchaço pode ser o transtorno conhecido como bruxismo, quando a pessoa tem o hábito de ranger os dentes com frequência. O problema pode ser em decorrência de estresse ou de ansiedade e pode resultar em dores de cabeça, dores na mandíbula, desgaste dos dentes e sensibilidade a alimentos quentes e frios.

De acordo com o especialista, essas condições “exercem pressão extra nas laterais da língua, levando potencialmente a uma aparência recortada ao longo do tempo”. “Da mesma forma, a colocação da língua, pressionada com muita força contra os dentes com frequência, pode contribuir para a doença”, explica.

Apneia do sono

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, “a apneia do sono é uma grave problema de saúde pública e os dados de prevalência desta doença são alarmantes”. Em estudo realizado na cidade de São Paulo citado pela organização, 32,8% da população geral tinha apneia do sono.





A condição, que apresenta sintomas como ronco alto e sonolência diurna, é mais comum entre pessoas com certas características anatômicas, entre elas uma língua grande. Esse é outro problema que pode resultar na pressão do órgão contra os dentes, principalmente durante o sono.

“Condições como a apneia obstrutiva do sono, em que a língua pode bloquear as vias aéreas durante o sono, estão frequentemente associadas ao espaço limitado da língua”, explica Zaghi.

Caso não seja tratada, a apneia pode resultar em sérias implicações para a saúde, como aumento no risco do desenvolvimento de problemas cardiovasculares ou até mesmo no aumento da chance de se envolver em um acidente de carro devido à privação de sono.

Dor na mandíbula

Outro problema decorrente das dimensões da língua é o distúrbio causado na articulação temporomandibular (ATM), que conecta o maxilar inferior ao crânio. Sintomas como dor na mandíbula, dores de ouvido ou dificuldade para abrir ou fechar a boca podem ocorrer como consequência dessa alteração.

“O desalinhamento ou disfunção associada aos distúrbios da ATM pode reduzir o espaço para a língua, contribuindo para uma aparência recortada”, disse Zaghi.

Problema na tireoide

O hipertireoidismo é um problema na tireoide, glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, que regula a função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins.

A doença ocorre quando há a produção em excesso dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). Entre as principais causas estão o excesso de iodo presente em alguns medicamentos e alimentos, ao funcionamento mais acelerado da tireoide ou à ingestão dos hormônios da tireoide.

Desidratação

Para as pessoas que têm o hábito de consumir pouco líquido, também há o risco de a língua ficar inchada.

