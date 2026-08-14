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INFLUENCIADORA DIGITAL Linha do tempo de Virginia na Grande Rio Passagem da influencer como rainha de bateria da escola de samba teve agachadinha, quiosque de cosméticos, aluguel de mansão e muitas polêmicas

Virginia Fonseca deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio, depois de apenas um Carnaval no cargo. No anúncio, feito na última quarta-feira (12), ela afirma que passará a se dedicar a si mesma, aos filhos e à empresa. Ao se despedir, agradeceu à agremiação pelo acolhimento e reconheceu que o cargo exige presença, dedicação e comprometimento. Mas, até o momento, a página não foi virada completamente. Ou, pelo menos, a influenciadora ainda não descarta um possível desfile pela agremiação em outra função de destaque.

“A vida é isso! Continuarei compartilhando minha rotina, de uma maneira equilibrada. Aliás, tenho buscado todos os dias o meu ponto de equilíbrio. Não sei fazer nada pela metade! Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria da Grande Rio. Quanta honra! Posso dizer de cabeça erguida”, disse ela ao se despedir.

Questionada sobre os próximos passos de Virginia no carnaval, a assessoria de imprensa da influencer afirmou ao GLOBO que ainda é “muito cedo para qualquer movimento”. No momento, ela não tem nenhum compromisso com a escola de Caxias apesar de existir “um carinho, amor e respeito muito grande de ambas as partes”.

A passagem da influencer pela escola foi marcada por críticas desde a preparação para o Carnaval. A sua escolha para substituir Paolla Oliveira gerou questionamentos sobre sua relação com o samba e seu desempenho nos ensaios. Vídeos de suas coreografias viralizaram e renderam memes nas redes sociais, e Virginia contou ainda com professores de samba para aprender os passos certo para a avenida. Relembre os momentos mais marcantes abaixo.

A chegada

Virginia foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio em maio de 2025, substituindo Paolla Oliveira, que havia ocupado o posto por sete anos. A escolha provocou reações distintas nas redes sociais. Enquanto parte do público comemorou a chegada da influencer, outros questionaram seu envolvimento com o Carnaval e criticaram seu desempenho no samba.

Aulas para aprender a sambar

Para se preparar para a Sapucaí, Virginia começou a fazer aulas de samba com a musa Luciene Santinha. Mais tarde, Carlinhos Salgueiro também passou a ajudá-la nos ensaios. Ao longo da preparação, a influencer prometia que estaria melhor até o Carnaval.

Aluguel de mansão

Para a cerimônia de coroação, realizada na quadra da Grande Rio, Virginia ficou hospedada em uma luxuosa mansão em São Conrado, na Zona Sul do Rio. A casa, localizada na região da Joatinga, tinha 900 m², cinco suítes, piscina de borda infinita com vista para o mar, sauna, solário, adega e home theater. O imóvel era anunciado para aluguel por cerca de R$ 20 mil a diária.

Coroação cercada de críticas

Virginia recebeu a faixa e a coroa das mãos de Paolla Oliveira durante a cerimônia de coroação, em setembro de 2025. Na ocasião, ela voltou a falar sobre sua preparação e pediu paciência ao público. Um vídeo com trechos de sua coreografia, porém, viralizou nas redes sociais, com uma certa “agachadinha”, e provocou uma nova onda de críticas e memes sobre seu samba no pé.

Polêmica com a WePink

A coroação também foi marcada por uma polêmica envolvendo um ponto de venda de produtos da WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia, que foi instalado na quadra da Grande Rio durante a cerimônia. A presença da marca provocou críticas de integrantes e admiradores do Carnaval, que questionaram a associação entre a escola de samba e os negócios da influencer.

Estreia com perrengues

Na estreia na Sapucaí, em fevereiro de 2026, Virginia precisou lidar com o peso da fantasia e chegou a adaptar parte da coreografia. O costeiro de 12 quilos dificultava alguns movimentos. Na avenida, ela retirou parte do acessório e teve problemas com o tapa-sexo, que começou a se soltar. A Grande Rio terminou o Carnaval em oitavo lugar e ficou fora do Desfile das Campeãs.

280 mil fãs

A estreia também foi cercada por grande atenção nas redes sociais. Antes de entrar na avenida, Virginia reuniu mais de 280 mil pessoas em uma transmissão ao vivo e foi acompanhada por uma multidão durante o trajeto até a Sapucaí. A passagem pelo Carnaval gerou ainda vídeos e memes que repercutiram entre os internautas, ampliando a exposição da influencer em seu primeiro — e, até agora, único — ano como rainha de bateria.

A saída do posto

Em agosto de 2026, Virginia anunciou que não continuará como rainha de bateria da Grande Rio. Segundo a influencer, a decisão foi motivada pela necessidade de reorganizar sua rotina e buscar mais tempo de qualidade. “Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas”, declarou a escola.

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