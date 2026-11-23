A- A+

CCXP 2026 Liniers, confirmado na CCXP 2026, lança dois livros no Brasil e será tema de mostra em SP A Comic Con Experience 2026 acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo

Autor de tirinhas premiadas, o quadrinista argentino Liniers estará na Comic Con Experience 2026 (CCXP), que acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo. No Artists' Valley, o ilustrador lança, em um dos principais festivais de cultura pop do mundo, o décimo segundo volume de "Macanudo" (Zarabatana), além de "Contos da Noite: Lendas da América Latina", sua primeira colaboração com a Bebel Books.

Nascido em Buenos Aires, Liniers possui mais de 50 livros publicados ao redor do mundo, já ilustrou capas da The New Yorker e da Rolling Stone e é cartunista do jornal argentino La Nación desde 2002.

"Macanudo", que significa "bacana" em espanhol, é a sua mais famosa tirinha e foi publicada inicialmente no La Nación. Desde 2008, os quadrinhos, que trazem críticas sociais e reflexões cotidianas a partir de um humor poético e do nonsense, são publicados em volumes de coletânea pela editora Zarabatana Books.

Já "Contos da Noite", que ganha sua primeira edição brasileira, reúne três narrativas folclóricas latino-americanas: "A Sereia e o Boto Cor-de-rosa", "A Coruja da Perdição" e "A Luz Assombrada". A HQ traz lendas amazônicas, mexicanas e da região platina, contadas por uma dupla de irmãos que trocam histórias antes de dormir.

Liniers será tema de exposição

A partir de 7 de dezembro, também será possível conferir os trabalhos de Liniers na exposição "TAPA/CAPA: Liniers" além das tiras, na Sala de Arte do Canto, localizada na Avenida Dr. Arnaldo, 1.638, no Sumaré.

A mostra vai apresentar mais de 100 desenhos do quadrinista e os trabalhos estarão disponíveis para venda.

Veja também