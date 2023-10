A- A+

AGENDA CULTURAL Liniker e musical sobre Dominguinhos são destaques no roteiro do fim de semana; confira

A programação cultural do fim de semana vem em clima de feriadão e, portanto, na vibe de "bora sair de casa pra curtir?". E não faltam opções: tem literatura na Bienal do Livro de Pernambuco, música com Liniker no Teatro Guararapes e um bocado de saudade do Mestre Dominguinhos em musical no Teatro do Parque, que traz no elenco Liv Moraes, filha do sanfoneiro.



Mas tem cinema para quem é do cinema, com destaque para o filme "Meu Nome é Gal", com Sophie Charlote no papel da "Gracinha" da Música Popular Brasileira e, claro, exposições entre as boas pedidas deste fim de semana.



Sendo assim... bora, né?





CINEMA



Crédito: Stela Carvalho

"Meu Nome é Gal"

Sinopse: cinebiografia da cantora Gal Costa (Sophie Charlotte). O filme acompanha a trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos antes de se tornar a famosa cantora. Sempre tímida quando criança, Gal decidiu se arriscar na vida e se mudar para o Rio de Janeiro aos seus 20 anos de idade. Coincidentemente em uma das cidades mais bonitas do país, a cantora acaba encontrando amigos como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanham os primeiros passos de Gal na música profissional no final da década de 1960

"Trolls 3"

Sinopse: A troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia, quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop.



"Uma Fada Veio Me Visitar"

Sinopse: Baseado no livro da escritora Thalita Rebouças. Durante a semana de provas, Luna estava preocupada com suas notas vermelhas, naquela véspera da prova de matemática. A mãe já havia avisado: mais uma nota ruim e nada de festas, cinema, praia, shopping ou internet por tempo indeterminado. Mas ela não podia imaginar o que a esperava naquela noite: a inusitada visita de uma fada.



SHOWS E EVENTOS

Musical "Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais"

Quando: Sexta (13) e Sábado (14), às 20h e Domingo (15), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações no site www.dominguinhos.com.br

Bienal PE

Quando: até 15 de outubro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda

Acesso gratuito para professores, estudantes do Ensino Fundamental e outras categorias,; para o público em geral a partir de R$ 10 no Sympla

Liniker

Quando: Sábado (14), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 90 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 4042-8400

Isto é Choro

Quando: Sábado (14), 16h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco

Acesso gratuito

Festival de Corais

Com participação de grupos nordestinos

Quando: Sexta (13), às 14h e Sábado (14), às 9h

Onde: Casa da Cultura de Pernambuco

Acesso gratuito



Chicas apresentam "Barulinho"

Quando: Sexta (13) e Sábado (14), às 15h e às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15

Informações: (81) 3425-1915

1ª Mostra de Cultura de Triunfo

Quando: até este sábado (14), das 19h às 21h

Onde: Theatro Cinema Guarany

Acesso gratuito

Informações: @theatrocinemaguarany

Pancada do Terno e no Corte do Apito

Com apresentação do Maracatu Leão Formoso

Quando: Domingo (15), 20h

Onde: Nazaré da Mata

Festival Geek

Quando: até este domingo (15), a partir das 11h

Onde: Camará Shopping (Camaragibe) - Piso L3

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping // www.camarashopping.com.br





TEATRO

EXPOSIÇÕES

"Sobre Alegria e Esquecimento"

Com curadoria de Walter Arcela

Quando: até 11 de novembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e sabados, das 10h às 15h (com agendamento prévio)

Acesso gratuito



"Breu", de Paulo Cabral

Quando: até 5 de novembro

Onde: Casa Capitão - Rua do Lim,a 124, Santo Amaro

Acesso grattuio

